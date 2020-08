Otra noche de aplazo para Esmeralda Mitre en el "Cantando 2020"

Esmeralda Mitre

Esmeralda Mitre amenazó con dejar el "Cantando 2020" después de una noche de aplazo tras interpretar "La pollera amarilla", un clásico de la cumbia argentina, canción que inmortalizó a Gladys La Bomba Tucumana.

El primer reclamo que hizo anoche Esmeralda fue para Ángel de Brito. Según se interpreta de su confuso relato, Mitre lo llamó a las 2 am para charlar sobre lo que pasa en el programa.

"A mi no me cortes el teléfono", expresó en medio de la charla, y Ángel contestó: “El teléfono no te lo corto nunca, me llamás a las dos de la mañana”.

“Si me volvés a cortar el micrófono, yo me voy a ir. Porque a mí sólo Marcelo tiene el derecho de cortarme el micrófono, porque lo hace con respeto, con cuidado y con mucho amor”, le dio entonces la actriz.

Sobre su interpretación en la pista, Nacha Guevara le dijo: “Tenés tantas ganas de trascender y encontrar tu lugar, que hay casi una desesperación con eso. Y creo que te juega en contra que te importe tanto la opinión ajena y ser aprobada”.

Karina le puso un 3 y afirmó: “Me pareció que no terminaba las frases porque el hecho de bailar no le permitía llegar con el aire. Voy a subir un punto por Nell”.

Pepe Cibrián le puso un 4 y fue tajante: “No me gustó, no sabía lo que hacían”.

Moria Casán cerró la ronda de puntajes con un 1 y sin mediar muchas palabras.