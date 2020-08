La noche para el olvido de Karina Jelinek: "No me puedo dormir, les juro que..."

Karina Jelinek

Karina Jelinek no tuvo su mejor actuación el miércoles en el "Cantando 2020", El Trece, al interpretar una canción de Lali Espósito.

El jurado se lo hizo saber y recibió varios puntajes bajos. Una de las más críticas en su devolución fue Karina, La Princesita, quien le puso un inapelable dos.

Luego desde Twitter, Jelinek explicó qué le ocurrió al aire: "Perdón a @lalioficial Es solo un concurso y ya saben que no canto como ella! La admiro como a todos y gracias a su hermana #Ana que me vistió".

Y agregó: "No fue mi día ayer. No me puedo dormir, les juro que canté bien en el ensayo".

"Sabe de canto? Mientras yo cantaba se reía! Igual me encanta sacar una sonrisa", apuntó además contra La Princesita.