El picante cruce entre Carmen Barbieri y Nacha Guevara: "Soy comediante, no te enojes"

Nacha Guevara

Nacha Guevara tuvo un encontronazo con Carmen Barbieri en el viernes en el "Cantando 2020".

Guevara le estaba dando la devolución, Carmen no la escuchó, y la jurado no anduvo con vueltas.

“¿Te vas a enojar conmigo? Soy comediante, no te enojes”, la provocó Carmen con ironía.

“Nacha, no te enojes conmigo", le pidió de nuevo Barbieri. “Cuando no escuchan, está bien. Es su derecho. Pero a mí me cansan”, la cortó Nacha.

“Yo escucho. Vengo a hacer humor. Si te contara la mitad de mi vida…”, la interrumpió Carmen. “No, gracias”, contestó Nacha.

“Tampoco quiero que me cuentes la tuya”, la siguió Carmen. “No, no terminamos más”, cerró Nacha.