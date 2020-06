Nora Cárpena preocupada por extensión de la cuarentena: "A mi edad, perder un año es mucho más duro"

Nora Cárpena

Nora Cárpena se refirió a la cuarentena que rige en la Argentina por el coronavirus y que ya va rumbo a los 100 días.

En charla con María Laura Santillán y Diego Leuco para "Telenoche", la actriz expresó su preocupación por este tiempo que lleva de confinamiento.

"No me manejo nada bien con la tecnología. Para hablar con mi familia me pongo un teléfono fijo al lado, y ellos me van diciendo qué tengo que hacer. Si ustedes vieran... acá tengo un montón de papeles con todo anotado. Son muchos años de estudiar libreto, y así me voy aprendiendo las cosas", explicó sobre cómo ocupa su tiempo.

Sin embargo, dejó en claro su preocupación y angustia por no poder ver a su familia, en especial a sus nietos.

"Tengo siete, y no los veo desde que estaba en Mar del Plata. Cuando terminé la temporada me vine a Buenos Aires y enseguida empezó todo esto", sostuvo Nora.

"Dentro de todo tengo la suerte de que mi nieta más chica tenga ya doce años, porque no es tan grande el cambio. Lo terrible es para los abuelos que tienen bebés, porque en un año cambian totalmente, dejan de ser bebés para pasar a ser chicos", agregó la actriz.

Y dejó en claro sobre este momento: "¿Saben qué pasa con este horror que estamos viviendo?. Que la gente más joven, hay cosas que no puede hacer ahora pero sí el año que viene. A mi edad, que tengo más de 70, perder un año es mucho más duro, porque un año vale mucho más para nosotros que para ustedes".

Y cerró: "Entonces, quieren que les diga la verdad, a mí me da un poquito de bronca. Por momentos estoy un poco enojada y por momentos me resigno . Dios sabrá por qué hace las cosas, nos lo debemos merecer, habremos buscado este camino. Es una lástima".