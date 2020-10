El nuevo proyecto de Guillermo Calabrese tras su polémica salida de "Cocineros Argentinos"

Guillermo Calabrese

La semana pasada, Guillermo Calabrese anunció su despedida de "Cocineros Argentinos", el clásico ciclo gastronómico de La TV Pública.

Tras varios años al frente del programa, el cocinero sorprendió con una sentida publicación en Instagram para despedirse del público.

"Fueron muchos años de trabajo en @cocinerosarg @tv_publica , entretenimiento, diversión y aprendizaje", indicó Guillermo Calabrese.

Y amplió sobre su salida: "Me encantaría seguir, pero todo tiene un final, todo termina. Me llevo lo mejor. La buena gente que conocí y el cariño del público. Yo estoy muy bien. Gracias!", finalizó el conductor. Cuando Cala escribe "me gustaría seguir" abre la duda sobre si fue decisión o lo empujaron a irse.

Sin embargo, Jorge Rial compartió lo que habló con Calabrese y despejó dudas al respecto: “Hablé con Guillermo, me cae bárbaro, me encanta lo que cocina, me parece… Me cae bien. Le pregunté qué había pasado y me dijo: ´la verdad fue esta… no tuvo nada que ver el canal porque a mi no me paga el canal. No pertenezco al canal. A mi me paga Kapow (la productora) ¿Qué pasó? Nos habíamos puesto a discutir un nuevo contrato…´”.

“Hubo idas y vueltas. Al principio, nos pusimos de acuerdo y, después, surgió un inconveniente, no pudimos seguir avanzando y se tomó la decisión. Si no me pagaban lo que yo quería, no seguía. Y el programa sigue porque es de la productora, no de Guillermo. Entonces, optan por esto…”, agregó sobre la relación del chef con el conductor de la TV Pública.

“Y me dice ´yo, tal vez, no lo expliqué bien y quedó como que… y la verdad, no´. Es más, ¿sabés lo que dijo? Que está no enojado pero que le había dolido más la crítica de los propios, que de los de afuera”, compartió Rial sobre la sorpresa de Calabrese.

Y tras ser confirmada su salida, el chef tomó una decisión clave para su futuro laboral. Y obviamente seguirá ligado al mundo de la cocina.

A los 58 años, Calabrese apuesta a la tecnología y lanzó su propio canal de Youtube. "Holiiiis. Bievenidos a mi canal. El auténtico y original de Youtube”, se presentó Cala.

“Tenés que suscribirte, sí, suscribite. Es muy fácil. Este es el auténtico. Y arrancamos con las mejores recetas, los mejores videos, todos los trucos, los tips. ¿Querés aprender a cocinar? Acá, en el canal de Youtube de Calabrese cocinero”, indicó.