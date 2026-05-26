El desesperado comunicado del papá de Nenu López en Gran Hermano tras las dudas sobre su salud: "Es un límite"

Por último, Javier cerró su mensaje con un pedido de empatía y respeto hacia su hija: "Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña. Les pido empatía, respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar de temas tan delicados".

comunicado papá nenu

Qué dijo Nenu López sobre su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano

El ingreso de Nenu López a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido y desató un verdadero terremoto dentro de la casa. La bailarina, conocida por haber sido pareja de Martín Salwe, provocó una fuerte reacción en Luana, quien desde el SUM no ocultó su sorpresa, como si entre ambas existiera una historia previa o algún conflicto sin resolver.

“No, Nenu, boludo. ¿Me estás jodiendo? Era la novia de Martín Salwe. La conozco, estuvo en el Bailando”, expresó la participante ante sus compañeros, dejando claro que el reencuentro no sería indiferente.

Horas más tarde, Nenu participó del streaming oficial del reality y dejó a todos boquiabiertos al revelar cuál es su verdadera estrategia dentro del juego, especialmente tras el tenso vínculo que mantiene con Luana. Lejos de mostrarse conciliadora, la artista dejó entrever que su acercamiento reciente tiene un propósito calculado.

"Ya empezó el juego chicos. Luana se cree que yo ahora confio en ella porque claramente la disculpe por las cosas que hizo conmigo, pero en realidad no la disculpé y la voy a usar para que me tire toda la información", lanzó sin filtro ante las cámaras.

Con esa declaración, Nenu dejó claro que su ingreso no fue casual y que su paso por la casa promete sacudir las alianzas y encender nuevas estrategias dentro del reality más visto del país.