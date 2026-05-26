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El desesperado comunicado del papá de Nenu López en Gran Hermano tras las dudas sobre su salud: "Es un límite"

El papá de Nenu López pidió respeto y empatía tras la falta de alimentos en Gran Hermano, agravada por las malas compras semanales de los jugadores.

26 may 2026, 19:55
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nenu lopez
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En medio de la tensión que se vive dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) por la falta de alimentos, a causa de la mala compra que hicieron con el último presupuesto semanal, el papá de Nenu López compartió un sentido comunicado sobre la salud de su hija.

"Como papá de Nenu, sigo de cerca su participación en Gran Hermano y agradezco el cariño de tanta gente", comenzó diciendo Javier, el padre de la participante, en una historia de Instagram.

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Con palabras cargadas de emoción, Javier explicó la difícil situación que atraviesa Nenu dentro del reality: "Sin embargo, hoy me toca hablar desde un lugar de dolor debido a las dudas que se han planteado sobre su alimentación dentro de la casa. La celiaquía de Nenu es una realidad médica. Quienes hemos estado a su lado sabemos perfectamente que esta condición se le manifestó de forma severa tras la dolorosa pérdida de su mamá".

"El estrés físico y emocional de un duelo tan grande afectó su sistema inmunológico, llevándonos a los análisis médicos que confirmaron su diagnóstico. Poner en duda la salud de una persona es un límite que no se debería cruzar", detalló.

Por último, Javier cerró su mensaje con un pedido de empatía y respeto hacia su hija: "Detrás de una participante de un reality hay una historia de vida, un proceso de resiliencia y una familia que la acompaña. Les pido empatía, respeto por el recuerdo de su mamá y responsabilidad al opinar de temas tan delicados".

comunicado papá nenu

Qué dijo Nenu López sobre su mala relación con Luana y adelantó su dura jugada en Gran Hermano

El ingreso de Nenu López a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) no pasó desapercibido y desató un verdadero terremoto dentro de la casa. La bailarina, conocida por haber sido pareja de Martín Salwe, provocó una fuerte reacción en Luana, quien desde el SUM no ocultó su sorpresa, como si entre ambas existiera una historia previa o algún conflicto sin resolver.

“No, Nenu, boludo. ¿Me estás jodiendo? Era la novia de Martín Salwe. La conozco, estuvo en el Bailando”, expresó la participante ante sus compañeros, dejando claro que el reencuentro no sería indiferente.

Horas más tarde, Nenu participó del streaming oficial del reality y dejó a todos boquiabiertos al revelar cuál es su verdadera estrategia dentro del juego, especialmente tras el tenso vínculo que mantiene con Luana. Lejos de mostrarse conciliadora, la artista dejó entrever que su acercamiento reciente tiene un propósito calculado.

"Ya empezó el juego chicos. Luana se cree que yo ahora confio en ella porque claramente la disculpe por las cosas que hizo conmigo, pero en realidad no la disculpé y la voy a usar para que me tire toda la información", lanzó sin filtro ante las cámaras.

Con esa declaración, Nenu dejó claro que su ingreso no fue casual y que su paso por la casa promete sacudir las alianzas y encender nuevas estrategias dentro del reality más visto del país.

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