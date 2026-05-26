"Las pelotas van al fleje": la picante frase de Alejandro Fantino tras el cruce con Viviana Canosa

Después del tenso episodio que protagonizaron Alejandro Fantino y Viviana Canosa en Carnaval, que terminó con la periodista levantándose del streaming, el conductor se refirió al tema este martes en A la tarde (América TV).
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Alejndro Fantino habló este martes tras el cruce con Viviana Canosa y aseguró que fue solo un debate fuerte.
Después del tenso episodio que protagonizaron Alejandro Fantino y Viviana Canosa en Carnaval, que terminó con la periodista levantándose del streaming, el conductor se refirió al tema este martes en A la tarde (América TV).
"Parte de lo que vivimos en la tele o en el streaming, nada que no hayamos vivido y algún día no volvamos a vivir. O sea, me parece que terminó ahí, terminó el programa y ella volvió y después nos saludamos bien todos", comenzó diciendo el periodista.
Consultado por Oliver Quiroz sobre si lo sorprendió la reacción de Canosa, Fantino explicó: "Nosotros, los que laburamos en esto, cuando vos te ponés a debatir, te concentrás en lo que vos decís. La reacción de la persona que debate con vos ya no cuenta para vos. Sí, somos picantes para debatir. También nos contrataron para esto, para debatir. De mi parte, yo termino en un ambiente de debate y si puedo me abrazo con la gente con la que estoy ahí, como diciendo: 'Che, listo, bien jugado' y me voy".
El conductor también agregó una reflexión sobre la dinámica de los debates televisivos: "Yo sería un desubicado si me pongo a analizar una conducta de otro por una situación que viva. No lo sé. Te hablo con lo que me pasó a mí ayer. Fue una discusión, estábamos debatiendo. Entiendo que a veces nuestras discusiones son fuertes. Entiendo que a veces nuestras dinámicas son picantes, van al fleje, las pelotas van al fleje. Y yo no tengo nada personal".
Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un fuerte cruce en el ciclo de streaming Cónclave, que terminó con la periodista retirándose del estudio visiblemente molesta.
El enfrentamiento surgió mientras discutían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto del 25 de Mayo encabezado por Javier Milei, tema que los puso en veredas opuestas y encendió la tensión.
"Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico. Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas", reflexionó Fantino.
Canosa interpretó esas palabras como un ataque hacia ella y reaccionó de inmediato: “¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo. ¿Me estás diciendo psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy relatando lo que pasa en las redes, estoy contando la realidad”.
"No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina", insistió Canosa, mientras Fantino le respondió: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar?".
La periodista, cada vez más enojada, le marcó: "No me podes autorizar vos a que yo hable o interrumpa". Fantino, por su parte, aclaró: "Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije".
Instantes después, Canosa decidió levantarse de su silla y comenzó a guardar sus pertenencias: “Me voy yo, les agradezco chicos, pero psicótica es un montón", expresó antes de abandonar el estudio.
Fabián Doman, sorprendido por lo ocurrido, intervino para respaldar a Fantino: "Justamente fuiste muy claro que no hablabas de ella", señaló. A los pocos minutos, Canosa regresó y explicó: "Fui a tomar un café, necesitaba relajarme".
"Yo no lo dije por vos", reiteró Fantino. Canosa, entonces, justificó su reacción: "Como temí responder algo horrible que después me voy a arrepentir, preferí levantarme e irme".