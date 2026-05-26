"Las pelotas van al fleje": la picante frase de Alejandro Fantino tras el cruce con Viviana Canosa

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Cómo fue el cruce entre Viviana Canosa y Alejandro Fantino

Viviana Canosa y Alejandro Fantino protagonizaron un fuerte cruce en el ciclo de streaming Cónclave, que terminó con la periodista retirándose del estudio visiblemente molesta.

El enfrentamiento surgió mientras discutían sobre la interna de La Libertad Avanza y el acto del 25 de Mayo encabezado por Javier Milei, tema que los puso en veredas opuestas y encendió la tensión.

"Creo que algunos ambientes en los que me manejo me vuelven un poco psicótico. Me tocan un botoncito psicótico y termino hablando como psicótico y diciendo cosas psicóticas", reflexionó Fantino.

Canosa interpretó esas palabras como un ataque hacia ella y reaccionó de inmediato: “¿Me estás diciendo psicótica? Me parece más psicótico tu presidente que yo. ¿Me estás diciendo psicótica por lo que estoy diciendo? Estoy relatando lo que pasa en las redes, estoy contando la realidad”.

"No es de psicótico decir lo que está pasando en la Argentina", insistió Canosa, mientras Fantino le respondió: "Vivi, ¿tenés ganas de escuchar?".

La periodista, cada vez más enojada, le marcó: "No me podes autorizar vos a que yo hable o interrumpa". Fantino, por su parte, aclaró: "Vos no vas a poner en mi boca las palabras que vos crees que yo dije".

Instantes después, Canosa decidió levantarse de su silla y comenzó a guardar sus pertenencias: “Me voy yo, les agradezco chicos, pero psicótica es un montón", expresó antes de abandonar el estudio.

Fabián Doman, sorprendido por lo ocurrido, intervino para respaldar a Fantino: "Justamente fuiste muy claro que no hablabas de ella", señaló. A los pocos minutos, Canosa regresó y explicó: "Fui a tomar un café, necesitaba relajarme".

"Yo no lo dije por vos", reiteró Fantino. Canosa, entonces, justificó su reacción: "Como temí responder algo horrible que después me voy a arrepentir, preferí levantarme e irme".