Un testigo reveló detalles escalofriantes sobre el crimen de Diego Fernández Lima en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Casa El adolescente habría sido engañado para asistir a la casa de la familia Graf y asesinado allí. (Foto: archivo)

El relato avanzó todavía más y describió un presunto plan para atraer a un adolescente hasta una vivienda bajo una falsa excusa. Según la testimonial, el hombre contó que su hijo tenía un compañero de colegio que lo molestaba y que decidieron tenderle una trampa: lo citaron a una casa diciéndole que allí estaría una chica que le gustaba.

Siempre de acuerdo con la declaración incorporada al expediente, cuando el joven llegó al lugar fue llevado por la fuerza a un baño, donde padre e hijo lo habrían reducido y asesinado de una puñalada por la espalda. Luego, según esa versión, el cuerpo habría sido enterrado en el jardín de la propiedad.

La hipótesis del “señuelo” y la conexión con el entorno escolar

La aparición de este nuevo testimonio coincide con una línea investigativa que la fiscalía ya venía reconstruyendo: los conflictos que Diego Fernández Lima habría tenido con compañeros de colegio vinculados al entorno de Cristian Graf.

Ahora, los investigadores trabajan sobre otro dato clave mencionado en el relato: la posible participación de una chica que habría sido utilizada como señuelo para convencer al adolescente de asistir a la vivienda.

La Justicia intenta determinar si efectivamente existió una joven vinculada al círculo escolar de aquella época y cuál habría sido su rol en el hecho.

los-restos-de-los-huesos-encontrados-en-un-chalet-de-coghlan-foto-gentileza-rodrigo-alegre-PSPOW4WB3JCUHJTGMGWFJHRZGE El crimen del adolescente fue 1984 cuyos restos fueron hallados hace un año en una casa de Coghlan. (Foto: archivo)

Qué encontró Gendarmería en la casa de Coghlan

En paralelo, la causa avanzó con nuevas pericias realizadas por personal de Gendarmería Nacional en la propiedad ubicada sobre avenida Congreso al 3700, donde el 20 de mayo del año pasado fueron hallados los restos óseos del adolescente.

El estudio geofísico realizado con georradar detectó una anomalía junto a una de las medianeras del terreno. Ante ese hallazgo, los especialistas recomendaron realizar nuevas excavaciones controladas para determinar qué hay debajo del sector señalado.

El procedimiento fue llevado adelante por expertos de la División Prospección Geofísica de Gendarmería, junto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), efectivos de la Policía de la Ciudad y representantes de la fiscalía.

Mientras se analizan las imágenes obtenidas, la Justicia ordenó preservar el patio trasero de la vivienda por al menos 60 días. La medida busca evitar cualquier modificación en la superficie o el subsuelo del terreno ante la posibilidad de futuras pruebas y nuevos hallazgos en una causa que todavía mantiene numerosos interrogantes abiertos.