El imperdonable error de Andrea del Boca al referirse a Lola de Gran Hermano

Embed

Cómo fue la salida de Lola de Gran Hermano

La tensión volvió a explotar en la casa de Gran Hermano Generación Dorada este lunes por la noche, cuando el Big tomó una drástica decisión que impactó de lleno en el juego. Lola, que había reingresado recientemente al reality de Telefe, terminó siendo expulsada luego de incumplir nuevamente una de las normas más importantes de la competencia: brindar información del exterior.

Todo comenzó con un contundente comunicado del dueño de la casa, que dejó en claro su enojo por la reiteración de conductas prohibidas dentro del reality. "Ayer, señores, sancioné a cuatro jugadores por brindar información del afuera. Algo que lo saben bien. Está absolutamente prohibido. Sin embargo, a pesar de esta sanción aplicada y de todas mis advertencias previas y de que el reglamento es muy claro al respecto, hoy una de esas personas volvió a incumplir esta norma", expresó el Big frente a todos los participantes.

Luego, explicó con detalles qué fue lo que observó durante una conversación entre Lola y Manuel dentro de uno de los cuartos: "Hace muy pocas horas, pero muy pocas horas. Registré una charla entre Lola y Manuel, en uno de los dormitorios. No me gusta referirme de manera directa sobre el contenido de sus conversaciones. Pero en este caso debo hacerlo. Debido a la deliberación manifiesta con la que Lola intentó aconsejar y guiar en el juego a su compañero".

"No se trató de un descuido. Los consejos es información del afuera. Fue una intromisión ilícita en el corazón mismo de la competencia. Es evidente, Lola, procuraste maquillar como una inocente opinión la información alcanzada afuera", aseguró que la participante actuó con plena conciencia de lo que hacía.

Antes de comunicar la sanción definitiva, el dueño de la casa volvió a remarcar que no tolerará este tipo de situaciones dentro del juego: "Me apena que hayas subestimado mi poder de observación y de análisis. Yo no me dejo engañar. Tampoco me va a temblar el pulso para tomar la decisión que corresponda".

Finalmente, Lola fue expulsada de la competencia y debió abandonar la casa por la puerta giratoria. Además, Manuel recibió un duro castigo y quedó automáticamente nominado para la próxima placa. Antes de irse, la joven se despidió emocionada de sus compañeros y protagonizó una escena cargada de angustia junto a Manu, quien rompió en llanto al verla partir.

La eliminación dejó un clima de fuerte conmoción dentro de la casa y volvió a demostrar que, en Gran Hermano, cualquier movimiento puede modificar el juego por completo en cuestión de minutos.