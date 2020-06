Pantene te propone que todo lo que tengas que decir lo digas con tu pelo

Tini Stoessel Pantene

A lo largo de nuestra vida, nuestro pelo habla por nosotros. Lo usamos para contarle al mundo quiénes somos y qué queremos decir. Pero con mucha frecuencia, las mujeres y los hombres son juzgados si su pelo no se ajusta a las expectativas y a las reglas (muchas anticuadas) que la sociedad tiene con respecto a cómo debemos usarlo.

Pantene así, con la nueva plataforma “Un Pelo Pantene Lo Dice Todo”, establece la nueva era de la marca, tomando otra actitud, con un mensaje mas inclusivo. También con la misión de desafiar los prejuicios y promover un nuevo estándar de lo que se considera un pelo increíble… un pelo que se define sólo por la persona que lo usa.

“Nos inspiran las historias de las personas que usan su cabello como un medio para expresarse y para contarle su verdad al mundo”, dicen en Pantene.

A continuación, algunas historias que pueden inspirar a otros a expresarese con su pelo:

Omar, experiencia Pantene

"La sociedad me dice que mi pelo no es lo suficientemente viril, y la gente tiene problemas para aceptarlo, especialmente en situaciones de trabajo. La gente piensa que mi pelo es demasiado femenino, y que no puedo ser un ingeniero con un pelo así. Pero mi pelo dice: 'Mírame, esto es lo que soy y estoy orgulloso´".

Omar, futuro Ingeniero. Decidió no seguir la norma y se dejó crecer el pelo hasta. Dice: 'Esto es lo que soy y estoy orgulloso de eso'.

Paula, experiencia Pantene

"Toda mi vida estaba cambiando, así que también quise cambiar mi pelo. Todo el mundo tenía algo para decir, pero me mantuve firme en mi decisión. Uno tiene que hacer lo que le parece correcto, no para su edad, sino para su vida. No importa lo que digan los demás. Mi pelo largo y gris en realidad me hizo avanzar, me dio coraje para mi carrera y para mi vida. Mi pelo dice: El mundo ha cambiado! Puedo usar el pelo como lo desee. Este look le dice al mundo que puedo lograr lo que quiera. Y así es!".

Paula. Decidida a desafiar la norma con su look de pelo largo. Lo logró al elegir un abundante gris natural, con un largo mucho mayor que el que usa la mayoría de las mujeres de su edad.

Marcela, experiencia Pantene

"Considero que el pelo es como la línea de vida entre lo que está adentro y lo que está afuera. Mi pelo me da la fortaleza para ser quien soy hoy. Y con cada centímetro que crece mi pelo, la mujer interior también crece. Mi pelo le dice al mundo: 'Para mí todos podemos lograr nuestros sueños. Solo tienes que creer en quién eres'".

Marcela usa su cabello largo y con un estilo clásico. Pero todos los días, demuestra que no quiere tener ninguna relación con lo que se considera "normal". Para ella, el pelo es una forma de expresar lo que significa ser una mujer poderosa.

Tini, experiencia Pantene

Tini Stoessel, reconocida embajadora de Pantene, también acompaña a la marca en está nueva y disruptiva plataforma.

“Feliz de ser parte de esta gran familia. Estoy en casa, tranquila. Como todos intentando de encontrar algún tipo de rutina y hacer todos los días, en mi caso disfruté de estar con mi familia y en mi país, animarme a hacer cosas o posponía constantemente por viajes. me puse a entrenar bastante y leyendo. no dejo de lado mis clases de baile y canto”, contó la reconocida cantante.

“Tengo mis días donde me super angustio o siento una incertidumbre de ver las noticias de que todo está frenado, o escuchar noticias tristes pegan más y tengo mis días donde me siento angustiada”, añadió sobre la cuarentena.

Sobre qué Tini conoció, expresó: “Me conocí mucho más y me encontré con diferentes Tinis depende el día. Emociones y alti bajos. Eso me hizo creer mucho más personalmente y se rescata”.

En el plano artístico, aseveró: “Seguí desarrollando un montón de canciones del nuevo álbum y terminé casi todas ya. Están casi listas. Se siente una emoción muy grande cuando un artista termina su álbum. Tuve el tiempo para poder pensar y desarrollar muchas cosas”.

Sobre su experiencia Pantene, enfatizó: “Amo esta publicidad desde el primer momento que la vi. Es cierto lo de romper las etiquetas de cómo querés usar tu pelo o el color o corte. Nuestro pelo habla de nuestra propia personalidad y ese es el mensaje muy importante de transmitir, cada uno es como es y hay que sentirse seguro de cómo llevarlo. Que las críticas te hagan más fuerte”.

“Yo hablo a través de mi pelo, es recontra importante como el make up o la vestimenta. Pensamos cómo mostrarnos en cada publicidad o shows con mi pelo. El pelo es una de las prioridades más grandes, está bueno que se pueda transmitir ese mensaje”, agregó.

“Todos somos distintos y lo lindo es que lo que uses te haga bien y te nutra el pelo, que no te lo dañe, por eso es importante para elegirlo. Que te cuide el pelo está buenísimo, me pongo las ampollas de Pantene y el aceite y eso me lo nutre muchísimo. Estoy encima del pelo”, afirmó.

Sobre su vínculo con la marca, la artista pop dijo: “Me siento identificada y yo, siento que como artista fui creciendo de la mano de la marca juntos. El mensaje más lindo de la publicidad es que cada una se muestre con la esencia que quiera mostrarse y en Pantene me siento parte de la familia. Todo lo que hago es con amor y trabajar en ese clima es lo más importante y eso creo que también la gente lo siente y ocurre esa conexión tan mágica”.