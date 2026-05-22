Fuerte mensaje de Argentina y EE.UU. en apoyo al gobierno de Bolivia en plena crisis

apoyo al presidente Comunicado inspirado por el presidente de EE.UU. con el apoyo de Argentina y el respaldo al presidente de Bolivia. (Foto: Cuenta de X)

Mientras el presidente Rodrigo Paz trabaja para reparar la economía dañada y las instituciones que heredó tras años de mala gestión, las protestas y los bloqueos están impidiendo que combustible y suministros médicos lleguen a muchos bolivianos. Los países miembros del Escudo de las Américas han estado brindando asistencia humanitaria al pueblo de Bolivia.

El Escudo de las Américas está comprometido con el fortalecimiento de la cooperación en el hemisferio occidental y con el apoyo a la democracia, la seguridad y el bienestar de nuestra región".

El mismo mensaje especifica que es compartido por los gobiernos de Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Trinidad y Tobago. El único país sudamericano que no firmó y es partidario de Estados Unidos es Perú, que está metido en su complejo momento de etapa hasta la segunda vuelta electoral con un gobierno más que provisional.

En tanto, la situación de los bloqueos se mantiene en torno a la capital boliviana y también en Santa Cruz de las Sierras. Partidarios de Evo Morales están comenzando a hacer protestas similares a las de La Paz.

Mientras tanto, el presidente prometió cambios en su Gabinete para un mejor acuerdo con sectores sociales, pero por el momento no ha dado los nombres de quiénes llegarían al gobierno ni quienes dejarían su puesto.

Bolivia: apoyo internacional a un presidente asediado

El mensaje que comparten Estados Unidos y la Argentina marca una clara diferencia entre dos sistemas que aparecen como el verdadero fondo de las protestas sociales en Bolivia. Para "el escudo de las Américas" hay un apoyo concreto a lo que define como la vigencia plena de las instituciones que representa el gobierno de Rodrigo Paz Pereira. Lo contrapone con una condena a cualquier intento de reemplazar la democracia con el "gobierno de la muchedumbre".

Son 13 países en todo el continente - no son la mayoría - que forman parte de un nuevo marco de coincidencias regionales que auspicia la Casa Blanca. No deja dudas de mantenerse del lado del mandatario boliviano que llegó al poder en diciembre de 2025. También alerta sobre un claro intento de sustituir, precisamente, el libre juego de las instituciones democráticas y las formas de protestar bajo el marco de la ley.

Bolivia, el asilamiento va creciendo y la crisis no ve una salida

Paz Pereira heredó un sistema económico en una grave crisis por el mal manejo de 20 años del gobierno del MAS. Con Evo Morales primero y finalmente con Luis Arce.

Morales inició un camino similar "al socialismo del siglo XXI de Hugo Chávez" en Venezuela. Arce fue su ministro de economía que ordenó la macro y puso - por ejemplo - a la inflación en los niveles aceptables de cualquier país del mundo.

Pero con el paso del tiempo, el "Evismo" o "moralismo" cambió la Constitución, forzó su interpretación para perpetuarse en el poder. Al mismo tiempo, su economía se derrumbó por la falta de productividad que ni siquiera el gas pudo compensar y también pasó a ser deficitario. Ese esquema marcó el fin de gobierno socialista, en manos de Luis Arce.

Pero esa herencia llegó sin beneficio de inventario para Paz Pereira. Los protestas de los sectores rurales afines a Morales están desde el primer día y cada vez más complejas y violentas. Desde el Alto, la capital esta situada. Lo que produce el padecimiento de las personas para poder conseguir alimentos y combustible.

Con el paso de los días y semanas, la protesta también llegó al sur. En Santa Cruz de la Sierra, que es el fuerte de la resistencia a Morales y base del presidente, ya hay bloqueos que complican a la ciudad que es el motor económico del país.

COB en la clandestinidad El titular de la Confederación Obrera de Bolivia, pasó a la clandestinidad, al conocerse su pedido de detención. (Foto: Reuters)

Los obreros y campesinos bolivianos contra el presidente

La crisis política en Bolivia sumó un nuevo episodio de tensión. La Central Obrera Boliviana (COB) confirmó que su principal dirigente, Mario Argollo, pasó a la clandestinidad tras conocerse una orden de aprehensión en su contra por los bloqueos y protestas que paralizan al país desde hace más de tres semanas.

El poder formal de la Justicia y la policía han demostrado su poco margen de maniobra: no pueden hacer oficial la detención de Evo Morales, que resiste desde la zona del Chapare, en el norte del país. Ahora, se suma el principal dirigente obrero.

La información fue confirmada este jueves por dirigentes sindicales durante una masiva movilización que descendió desde El Alto hacia el centro de La Paz. “Pese a que el compañero Mario está en la clandestinidad con persecución de demanda, nosotros vamos a continuar con la lucha”, afirmó uno de los referentes de la protesta.

El gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira acusa a Argollo y a otros 24 dirigentes de promover hechos violentos, cortes de rutas y acciones destinadas a desestabilizar el orden democrático. El fiscal general Roger Mariaca confirmó esta semana la emisión de las órdenes de captura en medio de investigaciones por presuntos delitos cometidos durante las movilizaciones.

La COB, principal central sindical del país, endureció su postura en los últimos días y ya no reclama únicamente mejoras salariales o medidas económicas. Según declaró el propio Argollo antes de desaparecer de la vida pública, el objetivo central de las protestas es la renuncia de Paz Pereira.

El respaldo internacional al presidente Paz Pereira puede ser importante. Pero si hay sectores que quieren derrocar al mandatario, no se van a detener por un comunicado orientado desde Washington.