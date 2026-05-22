El video de la insólita cita de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón que despertó polémica

La China Suárez y Mauro Icardi se encuentran disfrutando de unos días de vacaciones en Japón, destino soñado por la actriz, después del nuevo título conseguido por el futbolista con el Galatasaray.
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La China Suárez y Mauro Icardi se encuentran de vacaciones en Japón y un video que circuló en las redes despertó críticas hacia la pareja.
La China Suárez y Mauro Icardi se encuentran disfrutando de unos días de vacaciones en Japón, destino soñado por la actriz, después del nuevo título conseguido por el futbolista con el Galatasaray.
Desde hace tiempo la actriz manifestó su intención de conocer ese país. “Japón es uno de mis sueños, nunca fui", reconocía en una reciente entrevista con el periodista Gustavo Méndez.
Y contó que en una oportunidad tenía todo planeado para ir pero finalmente no se pudo concretar por un problema de salud que tuvo su hijoa más pequeña.
"Estuve a punto de ir con Marley, teníamos todos los pasajes, yo había invitado a mi mamá, a mi hermano y a mis hijos, pero Magnolia quedó internada una semana antes", comentaba por aquel entonces.
Lo cierto es que quien cumplió el sueño de la China Suárez fue Mauro Icardi, quien aprovechando el receso futbolístico viajó a ese destino con su pareja.
Desde allí, unos argentinos grabaron al deportista y la actriz recorriendo las calles de Japón y una extraña cita generó revuelo y críticas en las redes sociales, al ser filmados en un local rodeados de los cerditos.
"Pobrecito los chanchitos, qué necesidad", se escucha decir a la mujer que filmaba a la China e Icardi sentados y charlando dentro del local comercial. Se trata de Mipig, un conocido bar japonés donde se puede merendar y estar rodeado de cerdos.
No obstante, la actriz fue cuestionada en la virtualidad al recordar que es vegetariana y estar en ese lugar. "¿La China Suárez no era vegetariana? Digo, porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que gente descerebrada pueda tocarlos", remarcó un usuario, entre otros tantos mensajes.
Como suele suceder, cada paso que dan la China Suárez y Mauro Icardi suele despertar polémica desde las redes y esta vez no fue la excepción mientras disfrutan de unos días de descanso en una tierra soñada para la actriz.
La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo un romance a pura adrenalina y pasan por un gran momento consolidados como pareja.
El delantero del club Galatasaray, recién consagrado campeón en Turquía, le cumplió a Eugenia uno de sus sueños más grandes: viajar a Japón.
Fue el periodista Gustavo Méndez quien contó la novedad en el ciclo La mañana de Moria (El Trece):"Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón", reveló.
La China Suárez siente una conexión profunda con la cultura japonesa por sus raíces familiares y llevaba años con la ilusión de pisar ese suelo.
Hace apenas unos meses fue Wanda Nara, ex del futbolista, quien se adelantó y recorrió Japón junto a su novio Martín Migueles, mostrando cada detalle del viaje en sus redes, adelantándose al sueño de la China de estar en ese lugar.