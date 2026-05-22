El video de la insólita cita de la China Suárez y Mauro Icardi en Japón que despertó polémica

Lo cierto es que quien cumplió el sueño de la China Suárez fue Mauro Icardi, quien aprovechando el receso futbolístico viajó a ese destino con su pareja.

Desde allí, unos argentinos grabaron al deportista y la actriz recorriendo las calles de Japón y una extraña cita generó revuelo y críticas en las redes sociales, al ser filmados en un local rodeados de los cerditos.

"Pobrecito los chanchitos, qué necesidad", se escucha decir a la mujer que filmaba a la China e Icardi sentados y charlando dentro del local comercial. Se trata de Mipig, un conocido bar japonés donde se puede merendar y estar rodeado de cerdos.

No obstante, la actriz fue cuestionada en la virtualidad al recordar que es vegetariana y estar en ese lugar. "¿La China Suárez no era vegetariana? Digo, porque fue con Mauro a un lugar donde tienen chanchitos encerrados para que gente descerebrada pueda tocarlos", remarcó un usuario, entre otros tantos mensajes.

Como suele suceder, cada paso que dan la China Suárez y Mauro Icardi suele despertar polémica desde las redes y esta vez no fue la excepción mientras disfrutan de unos días de descanso en una tierra soñada para la actriz.

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El sueño que le cumplió Mauro Icardi a la China Suárez

La China Suárez y Mauro Icardi están viviendo un romance a pura adrenalina y pasan por un gran momento consolidados como pareja.

El delantero del club Galatasaray, recién consagrado campeón en Turquía, le cumplió a Eugenia uno de sus sueños más grandes: viajar a Japón.

Fue el periodista Gustavo Méndez quien contó la novedad en el ciclo La mañana de Moria (El Trece):"Mauro Icardi le acaba de cumplir el sueño a la China Suárez y están en Japón", reveló.

La China Suárez siente una conexión profunda con la cultura japonesa por sus raíces familiares y llevaba años con la ilusión de pisar ese suelo.

Hace apenas unos meses fue Wanda Nara, ex del futbolista, quien se adelantó y recorrió Japón junto a su novio Martín Migueles, mostrando cada detalle del viaje en sus redes, adelantándose al sueño de la China de estar en ese lugar.