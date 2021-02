Pedro Alfonso también tiene COVID: "Está con unas líneas de fiebre"

Pedro Alfonso

"Activaron el protocolo en Cortá por Lozano y postergaron grabaciones de MasterChef", fue la frase que usó el periodista Ángel de Brito para contar que la modelo y conductora Paula Chaves dio positivo de COVID.

Y además agregó: "Postergaron las grabaciones de MasterChef porque Paula grabó una participación. El martes hisopan a todos los participantes”.

Paula Chaves fue una de las conductoras reemplazantes de Verónica Lozano en "Cortá por Lozano". Zaira Nara estuvo una semana y ella las dos siguientes.

En charla exclusiva con Primiciasya.com, Paula contó cómo se enteró que es positivo.

"Me hisopé porque hoy iba a estar con mi mejor amiga que está embarazada a punto de parir a mi ahijado. Entonces me quería quedar tranquila. En un rato me dan el resultado del PCR. Ayer me hice el hisopado que es un test rápido", describió la modelo y conductora.

Ante la pregunta si tiene síntomas, Chaves confió: "Me duele la cabeza- Pero estoy muy mal de la cervical también. Ahora tengo que esperar el PCR que lleva otro proceso. Yo me hice un test rápido".

Hoy se supo que su marido, Pedro Alfonso, también se contagió de COVID y que tiene unas "líneas de fiebre", confió la periodista de "Intrusos", Paula Varela.