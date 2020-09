El picante tuit de Tini Stoessel: ¿palito para Sebastián Yatra y Danna Paola?

Tini Stoessel

A poco de estrenar su próximo tema “Duele”, y como lo hace con cada una de sus canciones nuevas, Tini Stoessel decidió publicar en sus redes sociales un adelanto del próximo lanzamiento y casi de inmediato fue relacionada con Danna Paola, a quien se la vincula sentimentalmente con Sebastián Yatrá.

Si bien en los últimos días, Tini fue compartiendo fragmentos de lo que será este sencillo que mezclará tango, trap y pop, la letra causó miles de comentarios entre sus seguidores por incluir el nombre de una de las canciones más famosas de la protagonista de "Élite".

“Ahora ya entiendo su mala fama..pero el q la hace tarde o temprano la paga #Duele”, escribió Stoessel y generó una revolución entre sus fanáticos y los de Danna Paola, quienes aseguraron que la argentina estaba pegándole a la mexicana al usar la frase “Mala fama”.

Aunque la relación podría ser exagerada, cabe destacar que la letra de la joven – que se vio envuelta en la separación de Tini y su ex Sebastián Yatra- señala: “Dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche… Y se me pasa por la mañana. ¿Culpa? Lo siento no tengo la culpa. Que no me den lo suficiente, yo soy exigente y los nenes se asustan, hum”.

Y ante la polémica en las redes, Tini tuvo que salir a desmentir las teorías de que su nueva canción estuviera relacionada con Danna Paola y aclaró: “#Duele esta escrita y grabada hace más de un año y medio. Estoy muy feliz de q por fin puedan conocerla en solo dos días”. Este dato fue apoyado por Mariana Stoessel, la madre de Tini, quien comentó el mensaje y agregó: “Creo q mas !!! Pero la cuarentena nos hizo perder en el tiempo”