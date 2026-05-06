Fernanda Iglesias contó lo más oscuro de la guerra entre Tini Stoessel y Camila Homs: "Filtraba..."

Embed

Quién sería la íntima amiga de Rodrigo De Paul cuando no está con Tini Stoessel

Días atrás comenzó a difundirse en las redes una versión renovada que vincula a un integrante de la Selección Argentina con supuestos encuentros fuera de su relación oficial. En esta ocasión, el nombre que se instaló en la conversación pública fue el de Rodrigo De Paul.

La primera en instalar el tema fue Catalina Gorostidi, quien durante su participación en All Access, el ciclo que conduce Tucu López en DGO, sugirió una presunta actitud infiel del compañero de Lionel Messi. En su exposición, la pediatra insinuó que habría visto capturas de chats que el jugador habría compartido con una amiga cercana, lo que rápidamente encendió la curiosidad y comentarios en el programa.

No obstante, más allá de aquel planteo inicial, la cuestión no prosperó demasiado. La propia Gorostidi decidió luego suavizar sus palabras y presentarlas como parte de un chiste o comentario sin mayor trascendencia, intentando desactivar la polémica y evitar dar nombres concretos. De esa manera, el asunto quedó en un terreno difuso, sin definiciones claras ni continuidad en sus declaraciones.

Flor Regidor, en cambio, eligió un camino distinto y no se alineó con la postura más cauta de otros. Elevó el tono de sus afirmaciones y apuntó directamente contra el futbolista. En ese marco, lanzó una pregunta que generó revuelo inmediato en redes: "¿Y se a la que le manda los mensajes De Paul soy yo?".

"El se garcha a mucha gente, y ella también se garcha a mucha gente, lo se de primerísima mano, de manera directa", añadió en relación a lo dicho por su colega, sugiriendo que la pareja tendría acuerdos internos que solo ellos conocen. Sus palabras provocaron un fuerte impacto en la conversación digital. De inmediato se abrió un debate entre quienes defendieron a Tini y Rodrigo como pareja, incluso celebrando rumores de un posible casamiento hacia fin de año, y quienes aprovecharon el comentario para alimentar nuevas especulaciones.

Dentro de ese segundo grupo, varios usuarios comenzaron a “investigar” por su cuenta en redes, cruzando datos sin ninguna verificación oficial. Así aparecieron perfiles señalados de manera informal, entre ellos el de una joven mencionada por algunos internautas, aunque sin pruebas concretas ni respaldo confiable.

A esa chica la bautizaron "La número 7", ya que en una de sus fotos luce la camiseta del seleccionado con ese dorsal, el mismo que utiliza "Rodri", socio clave de Messi en la cancha. La joven, identificada en redes como Tamara Benitez, suele compartir imágenes en distintos escenarios: visitas al estadio de River y viajes a Miami, dos lugares estrechamente ligados a la vida del mediocampista.

De todas formas, todo este entramado permanece en el ámbito de las redes sociales y las interpretaciones de los usuarios, sin evidencias firmes que permitan establecer vínculos reales. Se trata de un escenario donde los rumores tienden a multiplicarse con rapidez, pero sin confirmaciones que respalden las versiones.