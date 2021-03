Con un polémico video Nati Jota admitió que aún no se olvidó de su ex, el actual novio de Ivana Nadal

Nati Jota

Nati Jota sorprendió confesando que aún no superó la ruptura con su ex, Bruno Siri el actual novio de Ivana Nadal.

La periodista hizo un polémico video en el que da a entender que extraña a su ex a través de un desafío que se volvió viral este fin de semana en tik-tok.

El challenge consiste en contar una situación y retrucarla de la forma más graciosa acompañada por un serio efecto de sonido y la periodista eligió su ruptura y la noticia de que está con Ivana para hacerlo.

"Soltalo, ya está, ya fue. Nadie es de nadie. Somos libres", comenzó diciendo y agrega: "¿Te parece que me coj... un poquito a tu ex? Así me olvido del mío. Si nadie es de nadie...¿o no? Si somos libres...".

Hace unas semanas Nati confesó que no entra a espiar lo que hace su ex con Ivana en las redes: "Falso. Lo que no suma, resta".