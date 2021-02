Rodrigo Noya, invitado al cumpleaños de More Rial: "La policía autorizó la fiesta"

Rodrigo Noya

More Rial está instalada en Córdoba haciendo temporada con la obra "La Mentirita" y anoche festejó su cumple de 22 años con una fiesta en un country.

Del evento participaron amigos y varios famosos. En distintas publicaciones hechas en Instagram se pudo ver a actores como Fredy Villarreal haciendo de DJ y Rodrigo Noya bailando.

También una de las presencias destacadas de la noche fue la de Facundo Ambrosioni, su ex novio y padre de su hijo Benicio.

Jorge Rial manifestó su molestia por el festejo del cumple de su hija More y señaló desde Twitter: "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado".

Jorge Rial

Primiciasya.com habló primero con Fredy Villarreal quien aclaró: "Estuve un rato nomas y mientras estuvo vi que era al aire libre en un espacio enorme. No me quedé en todo su cumple, me fui temprano. No vi mucha gente. No sé que más paso después".

Por otro lado, el actor Rodrigo Noya, compañero también de Morena, manifestó: "No era una fiesta clandestina, la policía autorizó la fiesta, éramos 30 personas, 8 de la obra, después 5 ó 6 amigas de Morena que están siempre con ella. Estaba el novio con su familia. El círculo era ese, gente con la que estamos siempre en contacto. Estuvimos con barbijo, alcohol en gel en todas las mesas".

Y finalizó: "El video que sale es un momento de la fiesta. Fue un cumpleaños autorizado. No tiene sentido nada lo que se dice. Estaba todo bien habilitado. Los protocolos del salón fueron perfectos".