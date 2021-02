Sebastián Wainraich habló por primera vez del cáncer que superó su esposa, Dalia Gutmann

Dalia Gutmann

Por primera vez, el conductor radial y televisivo Sebastián Wainraich habló del cáncer que superó su esposa, Dalia Gutmann, hace 5 años.

"En 2015 estaba en Perú, fui a trabajar y me toqué un bultito en la teta, y cuando volví lo primero que hice fue ir a revisarme. Me encontraron un tumor maligno, me lo sacaron, y bueno después hice todo el tratamiento y tomé la medicación que hay que tomar después", contó Dalia en una entrevista.

LEÉ TAMBIÉN: Débora Plager se animó al topless para celebrar la llegada de los 51

En programa radial de Catalina Dlugi, "Agarrate Catalina", que sale por la Once Diez, brindó detalles de cómo la acompañó y reveló sobre los medios que tuvo.

Sebastián también mencionó la muerte por cáncer de Diego, uno de sus dos hermanos mayores, cuando el actor tenía 19 años de edad.

Dalia Gutmann

"Nunca hablé de esto porque es algo que le pasó a ella. Dalia lo llevó con total entereza, con mucha valentía: como es ella, esa mezcla de locura y valentía que tiene para trabajar, que la lleva a enfrentar ese tipo de situaciones con optimismo y ganas de vivir. Y yo lo que hice fue acompañar como sentí que lo tenía que hacer", expresó.

"¿Cómo no voy a estar ahí? Es lo mínimo que puedo hacer, nunca fue una duda", planteó Wainraich.

Aunque ese rol de contención también se vio afectado por las emociones propias que impone una enfermedad como el cáncer. "En un principio tuve miedo pero después, cuando hablé con los médicos, ya no tanto", reconoció el actor.

"Yo tenía el antecedente de mi hermano", mencionó Sebastián al pasar, en referencia a la muerte de Diego, seis años mayor que él.

Pero rápidamente aclaró: "Acá se podía tratar y se sabía que era curable. Ese antecedente pesa, el miedo está. Pero el panorama era mejor. Igualmente hubo que pasar dos operaciones, pero la medicina y la ciencia avanzan todo el tiempo”.