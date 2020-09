El tremendo golpe de Noelia Marzol en vivo al mostrar su destreza con las boleadoras

Noelia Marzol

Entre las cosas que domina Noelia Marzol está el arte del revoleo de boleadoras que aprendió a hacer hace algunos años para un show que hizo en Carlos Paz hace dos años.

Cada vez que la invitan a algún programa le piden que haga su gracia y en este caso se lo pidieron en “Mamushka”, el ciclo que Mariana Fabbiani conduce por El Trece. La rubia aceptó, agarró las sogas de las que colgaban las boleadoras pero las cosas no salieron bien.

Tras sacarse los zapatos, Noelia las comenzó a hacer volar por el aire pero lamentablemente una de ellas le dio en la nariz, lastimándola y pegándole un fuerte susto. Ya que, en el show de Carlos Paz, un golpe con estas debió dejarla en la guardia, con puntos en la boca y un fuerte moretón en la cara.

Esta vez no fue para tanto, apenas un susto y fuerte dolor que le dejó los ojos llorando. “Me la di mal, ¿me sangra? ¿se me torció algo?”, preguntó Noelia tras el golpe.

“Rota no la tenés”, respondió Fabbiani que intentó asistirla sin acercarse demasiado para prevenir un posible contagio de coronavirus.

“Estoy llorando. Me la di… Estoy llorando. Pero ya está, estoy bien”, indicó la rubia.

Cuando vio que no había sangre y la nariz seguía en su lugar Noelía decidió terminar el show: “Me tenía que reivindicar. Lo que pasa es que estas no son las de baile. Me arriesgué demasiado y me la di en la nariz”, dijo tras volver a tomarlas y terminar la presentación, esta vez de costado.