Ulises Jaitt denunció a Dani La Muerte por lesiones: "¿Cuánta gente fue víctima de este ser?"

En las últimas horas se desató un escándalo que terminó en denuncia policial por parte de Ulises Jaitt contra Daniel Diaz León, conocido como "Dani La Muerte".

El hermano de Natacha se hizo presente en la madrugada del domingo en sede policial y denunció que el custodio le propinó un golpe de puño en un boliche porteño de la zona de Palermo, donde se encontraba trabajando como seguridad.

Según relató Jaitt en su denuncia, el seguridad lo golpeó sin motivo, perdiendo la conciencia unos minutos, debiendo ser reanimado por personal medico del establecimiento.

La causa fue caratulada como "lesiones" y la denuncia se radicó minutos después de las 6 de la mañana del domingo. Jaitt se encontraba en compañía de un amigo.

Luego, desde Instagram, Ulises realizó un fuerte posteo contra Dani: "Sin haber mediado discusión alguna se me acerca Dany, La Muerte, me golpea con una violencia increíble, provocando que me desmayara, golpeando la cabeza contra el suelo", explicó desde Instagram.

Y agregó: "Me siento muy dolido del cuerpo, con mareos y mucho dolor de cabeza. Hoy fui yo que por suerte tengo una voz fuerte en las redes sociales, ¿cuánta gente fue víctima de este ser? ¿Y si me mataba?".

