Ulises Jaitt quiere resguardar la memoria de su hermana e irá contra los Latorre

Ulises Jaitt le pondrá un bozal legal a la familia Latorre

Lola Latorre charló la semana pasada con Catalina Dlugi en su ciclo radial Agarrate Catalina y dejó algunas frases que fueron títulos en distintos medios de comunicación.

La participante del "Cantando 2020" habló de la tristeza que vivió su padre durante el entuerto mediático con Natacha Jaitt.

LEÉ TAMBIÉN: Desesperado pedido de familiares de Flavio Mendoza varados en Bovril

"A mí me súper costó perdonarlo, pero todos merecemos una segunda oportunidad en la vida, me parece que no hay que quedarse con algo malo que haya hecho en su vida, yo lo amo, eso no cambia cómo es él como papá", dijo en charla la con la prestigiosa periodista de espectáculos.

Y agregó: "Él estuvo muy mal, nunca lo vi llorar tanto. Nunca lo vi tan mal. Estaba muy débil y también me mostró su arrepentimiento, todos tenemos segundas chances".

Sobre el presente de su vínculo con su padre, Lola manifestó: "Ahora estamos muy bien, es algo que quizás lo pienso todos los días, es un tema que me pone sensible porque es algo que me marcó en mi vida, que me dolió, cuando todo pasó yo tenía 17 años. Es re feo cuando te bardean y te critican, porque yo no hice nada".

Al leer estas declaraciones, el hermano de Natacha Jaitt, Ulises, salió al toro en su cuenta de Twitter y anunció que trabaja en un bozal legal para la familia del ex futbolista.

Lola Latorre

"¿Otro tema no tiene para hablar @lolaalatorre que no sea el escándalo con Natacha ? Hace poco en PH, ahora de nuevo busca la ganancia mediática. ¿Necesita previa para @elcantando2020 a costa de una MUJER fallecida ? HORRIBLE, debería no hablar del tema por respeto a mis sobrinos", escribió Ulises en su primer tweet.

Y siguió: "@lolaalatorre PODRÍA DECIR: “ Del escándalo de mi papá no hablo, por respeto a la otra familia ( Jaitt )” pero no es el caso, se ve que factura hablar del tema cuando Natacha no está para defenderse. Que puedo esperar de la hija de Yanina Latorre también, otra irrespetuosa".

Pero la cosa no terminó allí; el hermano de Natacha fue más allá: "@lolaalatorre resolvé tus problemas familiares en terapia y no en público, te cuento que cada vez que hablás del tema Natacha, sale en los portales, sus hijos ( uno es menor de edad ) leen el nombre de la mamá y los hacés sufrir más porque la asesinaron y no la tienen. RESPETO".

LEÉ TAMBIÉN: El llamado que sorprendió a Nai Awada y terminó en una inesperada reconciliación

Por último, Ulises anunció que irá a la Justicia para ponerles una restricción en los medios de comunicación: "Estoy preparando el bozal legal para toda la familia Latorre ( Diego,Yanina y Lola),para que no puedan hablar de Natacha,no van a lucrar con mi hermana fallecida,son unos nefastos. Estoy para hacer respetar los derechos de mi sobrino ( hijo de Natacha ) a quién tengo a mi cargo".