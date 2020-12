Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui: Mensaje privado que no contestó y celos a Leticia Siciliani

Masterchef Celebrity

Anoche, en "Masterchef Celebrity", Vicky Xipolitakis se reencontró con Germán Martitegui después de que ambos se contagien de COVID-19 y de la semana de repechaje donde los participantes se tomaron descanso.

Al mismo tiempo, Leti Siciliani también se vio conmovida por el reencuentro con Germán a quien soñó en más de una oportunidad en el rol de padre.

"Estoy muy bien y también incentivada por ciertas vueltas. Mi papá me dejó tirada. Lo mío es otra cosa, siempre dije que soñé que era mi padre y después las películas que se haga cada uno en su cabeza, lo siento. Igual no me da ni bola", afirmó Leticia.

Por su parte, Victoria demostró algunos celos de Leticia: "Que cada una ocupe su lugar!".

Sin embargo, la rubia confesó que no le contestó un mensaje en pleno aislamiento por coronavirus al jurado que se preocupó por su estado de salud.

"Qué lindo volver a verte! ¿Me extrañaste?", le dijo Xipolitakis y Germán respondió: "Me preocupé!".

En ese instante, Victoria afirmó: "Gracias por tu mensaje. Me mandó un mensaje pero no se lo contesté, me hice la difícil".