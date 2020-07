El video donde a Carmen Barbieri se le aflojan las piernas cuando su hijo Fede Bal le cuenta que se curó

Carmen Barbieri

Anoche, Fede Bal decidió gritar a los cuatro vientos que se curó del cáncer de intestino sin tener que operarse. El actor, hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal, hizo un tratamiento de radioterapia que dio resultado.

"Hola! Quería contarles con mucha emoción las buenas nuevas. Mis últimos estudios muestran que ya no está el tumor que tenía en el intestino. Quiere decir q el tratamiento funcionó, y q soy parte de ese preciado 30% de probabilidades de curarme sin operarme", escribió Fede.

Federico Bal

Y agregó: "Resumiendo: ME CURE. Elegí unas fotos que describen perfecto lo que fue mi recuperación, me pareció importante compartirlas con ustedes que tanto me ayudaron y acompañaron del otro lado. Una suerte de paso a paso, que algún día podré explayarme mejor. Ahí va".

El joven compartió 7 momentos fuertes de esta etapa de su vida. Hay un video que se perdió entre las imágenes que muestra a su mamá, Carmen Barbieri, en el preciso momento donde se entera que Fede está curado.

En la puerta del edificio, Carmen se quiebra y se le aflojan las piernas frente a la noticia de su hijo, a quien no pudo evitar abrazar pese a la pandemia.

Aquí el momento: