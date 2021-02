Video: Ulises Bueno a los besos con su nueva novia en el escenario

Ulises Bueno

Hace unos días, Ulises Bueno confirmó su romance con la bailarina y actriz Rocío Pardo, a quien conoció en 2017 y lo acompañó cuando cantó para la apertura de "ShowMatch" el tema "Mi dulce niña", versión en español del tema "Sweet Child O' Mine", de los Gun N' Roses.

"Estamos saliendo, no se puso título pero me enamoró todo. Primero lo físico, después la persona, y tiene un corazón increíble. Es alguien que me apoya, me cuida y quiere lo mejor para mí", contó el cantante en una entrevista.

Y este fin de semana, se viralizó un video del último recital del hermano de Rodrigo en el teatro Luxor de Villa Carlos Paz donde el artista protagonizó un momento romántico.

Ulises decidió recrear el momento musical de "ShowMatch", con su novia, quien bailó mientras cantaba.

Rocío subió a bailar el tema junto a Facundo Mazzei y cuando terminó la canción, el cuartetero no pudo contenerse y en frente de todos sus fans besó apasionadamente a su novia.