Violeta Urtizberea le reveló a Estelita si se graban o no en la intimidad con su pareja, Juan Ingaramo

Estelita

Violeta Urtizberea se animó a las entrevistas de Estelita. La actriz se sumó a “Estelita en casa”, América 0.30, el ciclo que armó Jey Mammon en su living para continuar y cumplir con el aislamiento de la cuarentena obligatoria por coronavirus.

Por supuesto que de las cosas que más hablaron fue de sexo. “Estaba hablando con papá (Mex Urtizberea) y le dije que íbamos a hacer una nota, me dijo que me ibas a preguntar chanchadas, papá no veas”, comenzó atajándose la actriz.

Luego de contar que fue Juan Ingaramo el que dio el primer paso para el arranque de la relación, Estelita le consultó por la intimidad de la pareja. “¿Te grabas con Ingaramo? ¿Se graban ustedes haciendo la chanchada?”, preguntó Estelita.

“No, no, porque… aparte ¿cuándo lo ves? es raro. ¿no?”, respondió la actriz con inquietud. “Es raro, es como cuando hace la comunión del nene, que le sacan la foto y no disfrutan del momento con la hostia. Buen paralelo, ¿no?”, analizó Estelita con risas.

“Exactamente, tal cual! disfrutá del momento. En vez de mirar la Torre Eiffel te sacas la foto”, concluyó la actriz que fue madre de Lila, que el próximo 29 de septiembre cumplirá un año.