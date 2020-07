Viviana Canosa citó frases de Eva Perón para manifestarse en contra de la legalización del aborto

Viviana Canosa

La conductora del Nueve, Viviana Canosa, sigue apoyando la iniciativa pro vida que se niega a la legalización del aborto seguro y gratuito en la Argentina.

En las últimas horas, Canosa compartió una frase de Eva Perón, quien hoy hace 68 años que falleció.

La cita fue realizada en 1950 por la abanderada de los humildes: “Compañeras, cada aborto que ustedes permiten es un servicio a los poderes coloniales que quieren debilitar la revolución, cada hijo del pueblo que no nace es un hombre menos en las filas de la defensa de la Patria y Perón”.

Tweet de Viviana Canosa

En tanto, Viviana escribió en su cuenta de Twitter: "Mañana se cumplen 68 años de su muerte! #Eva Buen día compañeros.. Muchos traicionan los valores de quienes invocan como sus fundadores!! Evita a las enfermeras!".

“El vientre de la mujer es la cuna sagrada donde se genera la vida”, fue otra de las declaraciones de Evita que compartió Canosa en su red social.

Y subió una frase en la que Evita hablaba sobre el feminismo. “... Parecían estar dominadas por el despecho de no haber nacido hombres, más que por el orgullo de ser mujeres. Creían incluso que era una desgracia ser mujeres... Resentidas con las mujeres porque no querían dejar de serlo y resentidas con los hombres porque no las dejaban ser como ellos, las ‘feministas', la inmensa mayoría de las feministas del mundo en cuanto me es conocido, constituían una rara especie de mujer... que no me pareció nunca del todo mujer...”, publicó.

Instagram de Viviana Canosa