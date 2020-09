Wanda contó cuál fue la mayor preocupación de sus hijos en el primer día de clases en Francia

Wanda Nara

Los cinco hijos de Wanda Nara junto a 12 millones de niños volvieron a las clases en Francia luego del extenso parate que generó la pandemia por coronavirus que sigue afectactonda al mundo entero.

Los niños de la rubia, Valentino, Constantino y Benedicto que tuvo con Maxi López, como Isabella y Francesca, la dos niñas que tiene con Mauro Icardi su actual marido, volvieron a ponerse el uniforme. Pero, para que no les cueste tanto madrugar, el domingo Wanda decidió que toda la familia madrugue y despertó a los niños a las 8 am.

La empresaria contó que el regreso a clase fue muy esperado por sus pequeños y reveló la actitud de cada uno de ellos al ingresar a la institución, en la que, podrían estar hasta 2024 fecha de finalización del contrato del Icardi con el Paris Saint Germain.

Durante el parate los chicos siguieron estudiando en su casa, o en sus varias casas, ya que la familia aprovechó la flexibilización de la cuarentena en Europa para viajar por sus distintas casas en Italia.

"Primer día de clases en Francia. Me quedo con la preocupación de cada uno por la adaptación del otro .. la frase de Benedicto de esta mañana “yo estoy nervioso pensando en Francésca: “´ella habla mucho italiano y no se si la van a entender eso me tiene preocupado´", escribió la rubia sobre la preocupación de uno de sus hermanos por la pequeña de 5 años que vivió casi toda su vida en Milan. terminó

“La más pequeña Isi, entro y se sentó en su escritorio su adaptación fue saludarnos y decirme vayan con Franchi por que quizás llora. El mayor Valu abrazo a sus hermanos y espero a que cada uno estuviera con sus nuevos compañeros. El grupo más fuerte sin dudas lo formamos en casa",terminó orugullosa Wanda.