Yanina Latorre defendió a su hija y cruzó a Charlotte Caniggia: "Vos a la edad de ella hiciste las mismas cagadas o peores"

Yanina Latorre Charlotte Caniggia

Yanina Latorre negó terminantemente que su hija Lola aparezca en alguna foto de la fiesta clandestina por la cual se generó el escándalo hace unos días y le respondió fuerte a Charlotte Caniggia, quien pidió que echen a la joven del reality.

"Lola tendría que ser echada, no suspendida, porque fue a una fiesta clandestina y hay fotos. La foto es real, ustedes la tapan por su mamá (Yanina). Nadie cree que fue a buscar a una amiga. Si te fijás en los comentarios, en todos lados dicen que es una mentirosa y que Burlando (su abogado) la está tapando. Las leyes tienen que ser igual para todo el mundo... Yo no voy a fiestas, ni me junto con gente. Trato de respetar a mis compañeros, no voy a ir a fiestas clandestinas. Me parece que es justo que la echen. Hay pruebas, audios, ¿qué más pueden tapar?“, dijo la mediática en el programa "Los Ángeles de la mañana", El Trece.

Yanina volvió a defender a su hija esta mañana y castigó fuerte a Charlotte: “Yo ya expliqué, mi hija ya explicó. Lo demás se hace en la Justicia, Lola tiene un abogado. No hay audio, Charlotte. La foto no es Lola, no estoy mintiendo. Es alguien que agarró de Tik tok una foto de una fiesta de Halloween, una chica disfrazada de pelo largo que no es Lola. Si quieren vayan a un perito, pero no es Lola; si no, lo diría”.

“Charlotte de mi vida: ponete a ensayar canto, no ensayás, no sabés la letra, te enojás con el jurado. En vez de mirar tanto a Lola Latorre que tiene 19, y vos a la edad de ella hiciste las mismas cagadas o peores. Ponete a mirar tu carrera o lo que querés hacer y seguí los consejos de tu mamá: que un culo y unas tetas tiran más que una carreta. La verdad, me das lástima”, agregó contundente.