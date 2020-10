Mirtha Legrand se refirió al escándalo en el que Lola Latorre se burla de los temblores de Nacha Guevara

Mirtha Legrand

“Estoy re tranquila, pero Lucas Spadafora, mi compañero, está muy tenso. Tiembla un poquito, a lo Nacha”, dijo Lola Latorre en un video de Instagram imitando con su cabeza el temblequeo que hace Guevara en sus devoluciones en el “Cantando 2020”.

Este señalamiento generó un gran escándalo ya que se puso en duda si Nacha estaba sufriendo algún problema de salud y la broma generó un gran repudio. Luego se conocieron varios videos más de la hija de la panelista y el ex futbolista burlándose de Guevara que no gustaron nada.

Incluso Mirtha Legrand, refugiada en su casa desde marzo para evitar contagiarse de coronavirus debida a su avanzada edad, opinó al respecto. “Las bromas sobre Nacha me parecen de muy mal gusto. Me extraña de Lola, porque si bien nunca la traté personalmente, siempre me pareció una chica muy educada”, dijo Mirtha al portal Ciudad.com mostrando que pese al confinamiento la diva sigue muy pendiente de todo lo que pasa en la pantalla chica.

"El sábado Nacha cumple 80 y parece de 20 años menos. Es un milagro!", dijo la conductora sobre el aspecto y estado de la actriz. "Está excelente. Sabe muy bien lo que dice. Siempre observa y analiza todo", opinó sobre la labor de la jurado en el ciclo que conducen Ángel de Brito y Laurita Fernández.