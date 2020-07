Flor Peña sorprendió a sus vecinos al pasear en tanga con su moto eléctrica

Flor Peña no deja de sorprender a sus millones de seguidores en Instagram. La actriz compartió este sábado una foto paseando por su barrio que no tendría nada especial si no fuera porque lo hizo en moto eléctrica y microtanga.

En estos momentos la actriz se encuentra preparando para, muy pronto, desembarcar en la pantalla chica argentina con su propio programa. Será un magazine matutino que saldrá por la pantalla de Telefe.

Este sábado la actriz subió la apuesta y la fotografía la sacó fuera de su casa. Según posteó, se fue "al Chino porque se quedó sin suavizante para la ropa".

Se notó que estaba frío porque acompañó su look con botas altas de cuero y una campera del mismo material. Además le daba un look más motoquero.

Rápidamente Flor Peña cosechó miles de likes y un sinfín de comentarios: "Sos perfecta", "No hay otra como vos", "Diosa Flor".