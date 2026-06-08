Rodrigo Lussich revelo qué habló con Mariano Martínez tras el tenso cruce en Intrusos

Y admitió: "De la bronca del momento, estuve intolerante, estuve mal y creo que esas cosas en la vida hay que repararlas como corresponden, quiero estar en paz. Yo hice la parte que me toca a mí".

"Creo que los dos estuvimos mal y él me respondió bien. Desde lo humano quería reparar una situación y creo que era esta la forma, no lo hice para el afuera", finalizó Rodrigo Lussich sobre la cordial charla con el actor en privado tras la rispidez al aire.

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Qué dijo Rodrigo Lussich el día después del picante cruce con Mariano Martínez

Rodrigo Lussich tomó la palabra en Intrusos y aclaró algunas cuestiones sobre su reacción frente a la patoteada de Mariano Martínez y se refirió a los emojis de fueguitos que el actor aseguró que él envió a través de las redes sociales.

"Él venía arteramente a pudrirla. Luego, como es un verde, se asusta porque ve que la nota va a ir para otro lado porque yo le voy a ir por más, entonces dice 'es un chiste' y recula", comenzó.

Y planteó un día después del cruce al aire con el actor: "Después, cuando viene la cosa que yo le digo 'te mandé fueguitos', él como que me quiere tirar un carpetazo como diciendo 'mirá, yo no soy gay pero vos me tirás fueguitos'".

Fue allí que Lussich reveló que esa polémica reacción virtual con fueguitos que le envió al actor"fue hace como dos años" y aseguró que es algo que ya ni recuerda.

"Igual le quiero mandar un beso enorme a toda la gente del medio, como Leticia Bredice, que me ha dicho cosas hermosas. Se ve lo quieren mucho a Mariano Martínez los colegas", deslizó de manera irónica.