Rodrigo Lussich revelo qué habló con Mariano Martínez tras el tenso cruce en Intrusos

Mariano Martínez y Rodrigo Lussich se cruzaron fuerte en pleno aire de Intrusos (América TV) cuando el actor picanteó al conductor tras las críticas que hizo por su desempeño al frente del programa La Jaula de la moda (Ciudad Magazine).
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El conductor Rodrigo Lussich contó los detalles del contacto que mantuvo con el actor Mariano Martínez de la picante discusión al aire la semana pasada.
Mariano Martínez y Rodrigo Lussich se cruzaron fuerte en pleno aire de Intrusos (América TV) cuando el actor picanteó al conductor tras las críticas que hizo por su desempeño al frente del programa La Jaula de la moda (Ciudad Magazine).
Cuando la charla transcurría de manera normal, un comentario de Martínez sobre esas críticas del periodista a su labor desataron un tenso e impensado ida y vuelta.
Lo cierto es que en la edición del lunes, Rodrigo Lussich contó cómo fue la charla privada que mantuvo con el actor el fin de semana para dar por terminada la polémica.
"Le mandé un mensaje el sábado a la mañana y le pedí disculpas de la parte que me toca y me respondió bien", indicó el conductor ante la sorpresa de Adrián Pallares y el resto de sus compañeros.
Y admitió: "De la bronca del momento, estuve intolerante, estuve mal y creo que esas cosas en la vida hay que repararlas como corresponden, quiero estar en paz. Yo hice la parte que me toca a mí".
"Creo que los dos estuvimos mal y él me respondió bien. Desde lo humano quería reparar una situación y creo que era esta la forma, no lo hice para el afuera", finalizó Rodrigo Lussich sobre la cordial charla con el actor en privado tras la rispidez al aire.
Rodrigo Lussich tomó la palabra en Intrusos y aclaró algunas cuestiones sobre su reacción frente a la patoteada de Mariano Martínez y se refirió a los emojis de fueguitos que el actor aseguró que él envió a través de las redes sociales.
"Él venía arteramente a pudrirla. Luego, como es un verde, se asusta porque ve que la nota va a ir para otro lado porque yo le voy a ir por más, entonces dice 'es un chiste' y recula", comenzó.
Y planteó un día después del cruce al aire con el actor: "Después, cuando viene la cosa que yo le digo 'te mandé fueguitos', él como que me quiere tirar un carpetazo como diciendo 'mirá, yo no soy gay pero vos me tirás fueguitos'".
Fue allí que Lussich reveló que esa polémica reacción virtual con fueguitos que le envió al actor"fue hace como dos años" y aseguró que es algo que ya ni recuerda.
"Igual le quiero mandar un beso enorme a toda la gente del medio, como Leticia Bredice, que me ha dicho cosas hermosas. Se ve lo quieren mucho a Mariano Martínez los colegas", deslizó de manera irónica.