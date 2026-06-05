El BCRA compró más de USD 400 millones en la semana, pero las reservas cayeron: la explicación

También influyeron los movimientos de las monedas que integran la canasta de Derechos Especiales de Giro (DEG). El euro perdió 0,75% frente al dólar y la libra esterlina cayó 0,70%, mientras que el yuan avanzó 0,12% y el yen retrocedió 0,16%. Como las reservas se contabilizan en dólares, las variaciones cambiarias generan modificaciones en el valor de los activos denominados en otras monedas.

La caída de las reservas se produjo incluso cuando el BCRA adquirió otros U$S 45 millones en el mercado cambiario. Con esa operación, el saldo positivo acumulado en junio alcanzó los U$S 437 millones, mientras que las compras netas de 2026 llegaron a U$S 10.193 millones.

De esa manera, la entidad monetaria ya superó el piso de acumulación de reservas previsto para el año, establecido en U$S 10.000 millones.

Qué pasó con el dólar

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista avanzó $5 durante la rueda y cerró en $1.441,50 para la venta. En términos semanales acumuló una suba de $35, equivalente a 2,3%, lo que representó la segunda mayor corrección semanal del año desde la implementación del esquema de bandas cambiarias ajustadas por inflación.

cuales-son-las-proyecciones-para-el-dolar-en-2026-foto-adobe-stock-SQI5DNLUC5CYVKCFMQ7HLENFME El Banco Nación cerró la jornada con una cotización de $1.460 para la venta, por lo que el dólar tarjeta terminó en $1.898. (Foto: archivo)

Pese a esa suba, el tipo de cambio oficial continuó por debajo del límite superior de la banda cambiaria. La distancia respecto de ese techo se mantuvo cerca del 19%, lo que todavía le permite al Banco Central intervenir comprando divisas sin necesidad de aplicar medidas defensivas.

En el segmento minorista, el promedio informado por el BCRA ubicó al dólar oficial en $1.462,21. En tanto, el Banco Nación cerró la jornada con una cotización de $1.460 para la venta, por lo que el dólar tarjeta terminó en $1.898.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,10% y cerró en $1.458,79, mientras que el contado con liquidación avanzó 0,30% hasta los $1.519,55. Por su parte, el dólar blue permaneció sin cambios en $1.435 para la venta.

Cuál es la expectativa del mercado

En el mercado de futuros se registraron incrementos moderados en la mayoría de los contratos correspondientes a 2026 y 2027. Las subas promediaron el 0,15%.

Las posiciones para fines de junio reflejan una expectativa de dólar mayorista en torno a los $1.454,50, por encima de los $1.422 previstos por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM). Para diciembre, en cambio, el mercado proyecta una cotización de $1.632, inferior a los $1.658 estimados por el informe del Banco Central.

Las tasas implícitas se ubicaron en 1,39% mensual para junio y en 1,68% para julio. Por contrato, las variaciones oscilaron entre 0,09% y 0,23% según el plazo negociado.