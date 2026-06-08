Milei inicia la semana con agenda internacional, mientras Adorni prepara el regreso de la mesa política

Mesa política gobierno Adorni

El objetivo de la mesa política será también revisar el envío de proyectos de nuevas leyes y fijar las prioridades legislativas para la próxima sesión del Senado, que se postergaría hasta la semana del 24 de junio, después de la tensión con Bullrich y otros bloques aliados por los pliegos judiciales.

De esta manera, se podría postergar hasta fin de mes el tratamiento de proyectos clave como el súper RIGI; la Ley de lobby y el acuerdo con los holdouts; y la reforma de la Ley de sociedades.

También siguen demorados, por debates internos sobre la letra chica, la reforma del Código Penal y un paquete de desregulación que incluye cambios en vuelos de cabotaje, mercados de seguros, inmobiliario y de capitales y la anunciada reforma de la ley de Defensa de la Competencia.

Negociaciones con los gobernadores

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Mientras tanto Karina Milei, a través de su armador político, Lule Menem, y Diego Santilli continúan negociando el apoyo de votos con los gobernadores aliados. En ese sentido, se debate la estrategia electoral que adoptará LLA en las 24 provincias de cara a las elecciones generales de 2027.

La reunión de la mesa política también se dará en la previa de la presentación de la declaración jurada de Manuel Adorni: según ratificaron desde su entorno, se produciría "durante el Mundial".

Ese mismo jueves, el Gobierno analizará la agenda económica, mientras el INDEC dará a conocer el índice de inflación de mayo, que según anticipan fuentes de Economía seguiría con tendencia a la baja.

La agenda de Milei

milei israel

Luego de una semana de bajo perfil y sin actividad oficial en la residencia de Olivos, y tras un hermético silencio durante el velatorio multitudinario Carlos "Indio" Solari, el presidente Javier Milei retoma este lunes una intensa agenda oficial en la Casa Rosada, con fuerte tono internacional.

El Presidente encabeza una serie de actos públicos que incluyen un tributo espiritual a su rabino (en el Palacio Libertad); una audiencia en la Casa Rosada con Yosef Chaim Ohana, un exmilitar israelí que fue rehén en la Franja de Gaza; y un encuentro con delegaciones de los Juegos Macabeos. Todas estas actividades tienen el objetivo de profundizar el vínculo con la comunidad judía.

Javier Milei visitó la tumba del "Rebe de Lubavitch Javier Milei visitó la tumba del "Rebe de Lubavitch" en su arribo a Estados Unidos: (Foto: NA).

Milei culmina este lunes a las 21:30 con el cierre del “Tributo al Rebe de Lubavitch”, un evento que conmemora el 32º aniversario del fallecimiento del influyente rabino Menachem Mendel Schneerson, con quien el mandatario argentino mantiene relación espiritual. Ya visitó su tumba en Nueva York tras asumir la presidencia.

Estos gestos de apoyo ocurren en un momento de escalada en el conflicto de Medio Oriente, tras una serie de ataques con misiles lanzados por Irán contra territorio israelí.

Javier Milei recibió un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos Javier Milei recibió un buque de la Guardia Costera de los Estados Unidos. (Foto: X)

En sintonía con esta alineación internacional, el presidente viaja el miércoles a Córdoba para encabezar una actividad oficial relacionada con operativos de colaboración militar entre Argentina y Estados Unidos.

La actividad principal estará centrada en la observación de un operativo de entrenamiento que reúne a efectivos de ambos países y que forma parte de un esquema de cooperación bilateral en materia de defensa. El despliegue contempla ejercicios tácticos diseñados para mejorar la coordinación operativa, el intercambio de conocimientos y la capacidad de actuación conjunta ante distintos escenarios.

Durante la jornada se realizará una demostración de equipamiento militar utilizado en las prácticas, entre ellos los vehículos blindados Stryker, una de las tecnologías que actualmente forman parte de las conversaciones entre Buenos Aires y Washington para la modernización de las Fuerzas Armadas Argentinas.