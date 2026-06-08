La inflación en CABA fue de 2,1% en mayo y acumula 14% en lo que va de 2026

Los rubros que más aumentaron en mayo

Según el informe oficial, los sectores que tuvieron mayor incidencia en el índice general fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, Salud y Educación, que en conjunto explicaron casi el 65% de la inflación mensual.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas lideró las subas con un incremento de 2,8%, impulsado principalmente por el aumento de las verduras, tubérculos y legumbres, que treparon 14,5%. También incidieron los aumentos en lácteos y huevos (3,7%) y panificados (2,6%), aunque la caída de 3,4% en frutas ayudó a moderar el resultado final.

Por su parte, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró una suba de 2,2%, impulsada por los aumentos en alquileres, expensas y tarifas de agua.

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El sector Salud avanzó 3%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de medicina prepaga, mientras que Educación subió 3,1% debido a los incrementos en las cuotas de colegios y establecimientos de enseñanza formal.

Otros rubros que registraron aumentos por encima del promedio fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%), Información y comunicación (2,2%) y Seguros y servicios financieros (2,2%).

En contraste, las menores variaciones se observaron en Restaurantes y hoteles (1%), Transporte (1,2%) y Prendas de vestir y calzado, que apenas aumentó 0,4%.

Bienes y servicios: cómo evolucionaron

El informe también mostró diferencias entre bienes y servicios. Durante mayo, los bienes aumentaron 2%, mientras que los servicios avanzaron 2,2%.

En lo que va del año, los bienes acumulan una suba de 12,1%, frente al 15% registrado por los servicios. En términos interanuales, la diferencia es aún mayor: los bienes aumentaron 27,9%, mientras que los servicios escalaron 36,2%.

Qué esperan para la inflación nacional

El dato de la Ciudad suele ser observado como una referencia anticipada de la inflación nacional que publica el INDEC. Las proyecciones del mercado apuntan a que el IPC nacional de mayo se ubicará entre 2,2% y 2,5%, por debajo del 2,6% registrado en abril.

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina estimó una inflación de 2,3% para mayo y prevé una nueva baja hasta 2,1% en junio.

Consultoras privadas como LCG y Equilibra también proyectaron variaciones cercanas al 2,3%, lo que, de confirmarse, representaría el nivel más bajo de inflación mensual desde fines de 2025 y consolidaría la tendencia descendente observada en los últimos meses.