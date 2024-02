Farré confirma su continuidad en Belgrano y dice: "Hace dos años estamos en proceso de crecimiento"

Pese a ello, Farré, quien tomó el puesto de conductor a fines del 2021, aseguró que pretende permanecer en la institución porque "hace dos años estamos en proceso de crecimiento".

Farré contó una charla que mantuvo con el actual presidente y exgoleador del club, Luis Fabián Artime, de quien dijo "tengo su absoluto respaldo".

"'Luifa' (Artime) siempre me repite una frase: Esto no es para cagones. En su momento vine a Belgrano a poner la cabeza y sabía que la situación no estaba bien y me jugaba toda la reputación que había conseguido como jugador", apuntó el exmediocampista central, autor del gol que significó el ascenso del 'Pirata' en cancha de River Plate, allá por 2011, en la recordada Promoción de esa temporada.

"Entiendo que las cosas no están bien a nivel resultados, no soy pedante, ni necio", aclaró el DT, de 42 años.

El equipo de Alberdi reúne apenas una unidad sobre doce posibles y figura en el sótano de la tabla de la zona B de la Copa de la LPF

"A Belgrano lo quiero y estamos trabajando para tratar de sacarlo de esta incómoda situación", manifestó Farré.