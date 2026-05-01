Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami: "¡Súper trabajo!"

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El trabajo detrás del salto de rendimiento

Tras la clasificación, el piloto argentino explicó que su mejora no fue casual. Según detalló, el equipo aprovechó la pausa obligada en el calendario, provocada por la suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, para profundizar en el conocimiento del auto.

Ese tiempo de trabajo conjunto con ingenieros y mecánicos fue clave para dar un salto de calidad, luego de un arranque de temporada en el que había quedado por detrás de su compañero y acumulaba una diferencia de 14 puntos en el campeonato.

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El respaldo de Alpine en un momento clave

El reconocimiento público de Briatore llega en un momento importante para Colapinto, que busca consolidarse dentro del equipo y sumar puntos en el campeonato.

Con este rendimiento en Miami y el respaldo de la cúpula de Alpine, el argentino se ilusiona con seguir creciendo en la máxima categoría y transformar su evolución en resultados concretos en pista.