En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Miami
Reconocimiento

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami: "¡Súper trabajo!"

El italiano, director del equipo Alpine, celebró la gran posición del argentino para sprint en el GP de Miami. El pilarense largará desde la octava posición este sábado.

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami. 

Flavio Briatore elogió a Franco Colapinto tras su gran clasificación en Miami. 

El director de Alpine F1 Team, Flavio Briatore, destacó públicamente el rendimiento del argentino Franco Colapinto luego de su sólida actuación en la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1. El pilarense largará desde la octava posición este sábado.

Leé también Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía
Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía. (Foto: A24.com)

El italiano compartió en sus redes sociales una imagen en la que se lo ve abrazando al piloto de 22 años en el paddock, acompañada de un mensaje claro: “¡Bravo, Franco! Un súper trabajo, sigue así”. El gesto llamó la atención, especialmente por el historial crítico de Briatore hacia el rendimiento del joven en otras etapas de la temporada.

El pilarense tuvo una clasificación destacada en el circuito de Miami y logró meterse en la tercera ronda (SQ3), lo que le permitirá largar desde la octava posición en la carrera sprint del sábado a las 13:00 (hora argentina).

Además, Colapinto terminó por delante de su compañero Pierre Gasly y superó también al Red Bull de Isack Hadjar, consolidando una de sus mejores performances en lo que va del campeonato.

El trabajo detrás del salto de rendimiento

Tras la clasificación, el piloto argentino explicó que su mejora no fue casual. Según detalló, el equipo aprovechó la pausa obligada en el calendario, provocada por la suspensión de las fechas en Bahréin y Arabia Saudita debido al conflicto en Medio Oriente, para profundizar en el conocimiento del auto.

Ese tiempo de trabajo conjunto con ingenieros y mecánicos fue clave para dar un salto de calidad, luego de un arranque de temporada en el que había quedado por detrás de su compañero y acumulaba una diferencia de 14 puntos en el campeonato.

Embed

El respaldo de Alpine en un momento clave

El reconocimiento público de Briatore llega en un momento importante para Colapinto, que busca consolidarse dentro del equipo y sumar puntos en el campeonato.

Con este rendimiento en Miami y el respaldo de la cúpula de Alpine, el argentino se ilusiona con seguir creciendo en la máxima categoría y transformar su evolución en resultados concretos en pista.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Miami
Notas relacionadas
Franco Colapinto tuvo una gran práctica en Miami: en qué puesto terminó
Franco Colapinto brilló en Miami: largará desde una gran posición en el sprint y vuelve a ilusionar
Colapinto vuelve a la F1: cómo es el llamativo cambio en su monoplaza para correr en Estados Unidos
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar