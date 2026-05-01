En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Colapinto
Miami
Fórmula 1

Franco Colapinto brilló en Miami: largará desde una gran posición en el sprint y vuelve a ilusionar

El piloto argentino de Alpine puede aspirar a sumar puntos para la escudería francesa. Lando Norris marcó un tiempo de 1:27.869 y se quedó con la pole position.

Franco Colapinto brilló en Miami: largará desde una gran posición en el sprint y vuelve a ilusionar

El argentino Franco Colapinto dio un paso firme en el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 y se metió entre los diez mejores de la clasificación sprint. El piloto de Alpine F1 Team terminó octavo con un tiempo de 1:29.320 y largará desde esa posición en la carrera sprint del sábado.

Leé también Franco Colapinto tuvo una gran práctica en Miami: en qué puesto terminó
Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1 tras cinco semanas sin actividad por la guerra del golfo de Ormuz (Foto: Captura de TV)

El pilarense logró superar los dos primeros cortes sin complicaciones y accedió a la SQ3, donde firmó una gran vuelta que le permitió quedar por delante de su compañero Pierre Gasly y del Red Bull de Isack Hadjar.

En la cima de la clasificación apareció el británico Lando Norris, que marcó un tiempo de 1:27.869 y se quedó con la pole position para la sprint. Lo acompañarán en la primera fila el Mercedes de Kimi Antonelli y su compañero en McLaren, Oscar Piastri.

Embed

En las fases previas, Norris ya había mostrado su dominio al liderar la SQ1 con 1:28.723, seguido por Charles Leclerc y Piastri.

Cómo le fue a Colapinto en la clasificación

Tanto Colapinto como Gasly avanzaron sin problemas a la segunda etapa. El argentino registró un tiempo de 1:30.386 en el primer corte, mientras que su compañero fue ligeramente más rápido con 1:29.984.

Quedaron eliminados en la SQ2 pilotos de peso como Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, además de Esteban Ocon y Liam Lawson.

alpine-felicito-a-franco-colapinto-tras-su-buena-clasificacion-sprint-foto-prensa-alpine-5EWXLKDFINALXFRCDX7HBLV2AQ (1)
Alpine felicit&oacute; a Franco Colapinto tras su buena clasificaci&oacute;n Sprint. (Foto: Prensa Alpine).

Alpine felicitó a Franco Colapinto tras su buena clasificación Sprint. (Foto: Prensa Alpine).

Horarios del GP de Miami en Argentina

La actividad del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continúa con un cronograma cargado:

Sábado 2 de mayo

  • Carrera sprint: 13:00 a 14:00
  • Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

  • Carrera principal: 17:00

(Horarios de Argentina)

asi-quedo-la-grilla-para-la-carrera-sprint-del-gran-premio-de-miami-de-la-formula-1-foto-f1-JG3DX5R33JGOPD56R4SBC43EQ4

Un circuito urbano exigente

El Circuito Internacional de Miami es una pista urbana montada alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y características técnicas que exigen precisión y velocidad.

  • Vueltas: 57
  • Longitud: 5,412 km
  • Distancia total: 308,326 km
  • Récord de vuelta: Max Verstappen (1:29.708 en 2023)

Con este resultado, Colapinto vuelve a meterse en la pelea y mantiene vivas las expectativas de sumar puntos en una fecha clave del calendario.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Colapinto Miami Fórmula 1
Notas relacionadas
Franco Colapinto cruzó a Oliver Bearman por sus críticas y reveló un dato que nadie sabía
Colapinto vuelve a la F1: cómo es el llamativo cambio en su monoplaza para correr en Estados Unidos
"¡Pasó de todo, pá!": el resumen oficial de la Fórmula 1 sobre la locura por Colapinto en Buenos Aires
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar