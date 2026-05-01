Franco Colapinto brilló en Miami: largará desde una gran posición en el sprint y vuelve a ilusionar

Cómo le fue a Colapinto en la clasificación

Tanto Colapinto como Gasly avanzaron sin problemas a la segunda etapa. El argentino registró un tiempo de 1:30.386 en el primer corte, mientras que su compañero fue ligeramente más rápido con 1:29.984.

Quedaron eliminados en la SQ2 pilotos de peso como Fernando Alonso, Lance Stroll, Sergio Pérez, Valtteri Bottas, además de Esteban Ocon y Liam Lawson.

alpine-felicito-a-franco-colapinto-tras-su-buena-clasificacion-sprint-foto-prensa-alpine-5EWXLKDFINALXFRCDX7HBLV2AQ (1) Alpine felicitó a Franco Colapinto tras su buena clasificación Sprint. (Foto: Prensa Alpine).

Horarios del GP de Miami en Argentina

La actividad del Gran Premio de Miami de Fórmula 1 continúa con un cronograma cargado:

Sábado 2 de mayo

Carrera sprint: 13:00 a 14:00

Clasificación: 17:00 a 18:00

Domingo 3 de mayo

Carrera principal: 17:00

(Horarios de Argentina)

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Un circuito urbano exigente

El Circuito Internacional de Miami es una pista urbana montada alrededor del Hard Rock Stadium, con 19 curvas y características técnicas que exigen precisión y velocidad.

Vueltas: 57

Longitud: 5,412 km

Distancia total: 308,326 km

Récord de vuelta: Max Verstappen (1:29.708 en 2023)

Con este resultado, Colapinto vuelve a meterse en la pelea y mantiene vivas las expectativas de sumar puntos en una fecha clave del calendario.