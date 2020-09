Almeyda, enojado con la prensa tras perder 5-0: "Hay gente que se rasca las bolas y trabaja; otros le metemos pasión"

Matías Almeyda

Matías Almeyda vive un momento complicado como DT del San Jose Earthquakes, de la liga estadounidense. Su equipo fue duramente derrotado por 5-0 contra Colorado Rapids y la prensa lo criticó seriamente.

"Es falta de respeto y mala leche que pregunten en este ambiente si sigues en tu trabajo, porque el trabajo no se le quiere sacar a nadie. Hay gente que se rasca las bolas y trabaja, y otros lo hacemos con amor y pasión", expresó el Pelado en una conferencia virtual.

Previamente, había sido más liviano: "No hay pretextos. Es triste perder como estamos perdiendo. Es un momento que no me había tocado nunca, hay parte de culpa mía en no encontrar la manera".

El exjugador y técnico de River habló de su futuro en el San Jose y no dejó dudas en su continuidad: "Hemos hablado con el dueño y hay un presente y un futuro. Sabemos dónde estamos y a dónde se quiere llegar. Cuando llegué sabía cómo llegaba y firmé 4 años por que sabíamos que iba a tomar tiempo crecer".