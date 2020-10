Ángel Di María vuelve a la Selección Argentina

Ángel Di María estará en la segunda doble fecha de Eliminatoria Qatar 2022.

Según TyC Sports, Ángel Di María volverá a estar en la convocatoria de la Selección para la próxima doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022, en la que el combinado que lidera la tabla con 6 puntos recibirá a Paraguay y visitará a Perú a mediados de noviembre.

El atacante de París Saint-Germain reaparecerá en la nómina que anunciará el técnico Lionel Scaloni en los próximos días. Este lo había marginado del arranque del camino mundialista (con victorias sobre Ecuador y Bolivia), algo que había molestado al futbolista por considerarse en el nivel como para estar.

El volante del PSG se había quejado por varios medios sobre su ausencia en la primera doble fecha de Eliminatoria: "Si me rompo el oj... en el club es para intentar tener la chance en la Selección y poder competir. Es difícil de entender que estando en un buen momento no soy convocado, y tampoco me la han dado. Si no estoy convocado es porque no me quieren convocar, seguiré peleando para estar en la Selección ¿A los 32 años estoy viejo?", afirmó en Closs Continental.

En la Selección fue una fija desde 2008 hasta que posterior a la Copa América 2019 el entrenador Lionel Scaloni no lo tuvo en cuenta durante varias citaciones. El rosarino tiene 102 partidos y 20 goles en el conjunto nacional. Jugó los Mundiales de Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018 (13 PJ y dos tantos en octavos de final, a Suiza y Francia). También disputó cuatro veces la Copa América (2011, 2015, 2016 y 2019), fue campeón del Mundo Sub-20 en Canadá 2007 y ganó la medalla dorada olímpica de Beijing 2008, con un gol a Nigeria en la final.

CUÁNDO JUEGA ARGENTINA POR LAS ELIMINATORIAS

La Conmebol confirmó días y horarios para las fechas 3 y 4 de la clasificación a Qatar 2022. La Albiceleste recibirá a Paraguay el jueves 12 de noviembre a las 21 en La Bombonera, mientras que el martes 17 a partir de las 21.30 (hora argentina) visitará a Perú en Lima.