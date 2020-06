Augusto Fernández, tras fichar en Cádiz: "Yo era el primero que quería volver a Vélez; el único culpable es el coronavirus"

AugustoFernández

Augusto Fernández, hasta hace poco mediocampista de Beijing Renhe, reconoció hoy que no volverá a Vélez por la falta de certezas ante el "maldito coronavirus" tras conocerse su llegada a Cádiz, de la segunda división de España.

"Yo era el primero que quería volver y el único culpable es el maldito coronavirus. Al no tener certezas de cuándo podrá volver el campeonato en Argentina era obvio que no podían proponerme nada concreto, ni poner sobre la mesa algo cierto para hablar y cerrar mi llegada", afirmó el ex volante de River.

"Les mando este video a la gente de Vélez, que frente a la posibilidad concreta de que firme para un club en España esté enojada y desilusionada, comparto ese sentimiento", agregó el pergaminense.