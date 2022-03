Embed

"Fueron dos actos de indisciplina diferentes, pero tomamos una decisión que me corresponde. El club tiene reglas y hay que cumplirlas. Los dos hoy entrenaron con Reserva. Tienen que acatar las decisiones que me toca tomar a mí. Yo fui claro con las reglas del plantel, bajamos una línea, el que no cumpla va a tener sus consecuencias. Elegimos un camino y somos claros", comentó.

Battaglia agregó: "Es una situación que tenemos que saber manejar, hay que acompañarlos, ayudarlos, hay que hacerles entender un montón de cosas. Boca es comparable con los grandes de Europa. Siempre hay que tirar para el mismo lado y tener los pies sobre la tierra. Los chicos no se tienen que confundir. Hoy son diferentes por cuestiones extrafutbolísticas".

El caso Almendra

Según cuentan testigos del entrenamiento, Agustín Almendra discutió con un compañero que le recriminó "no correr". En ese momento intervino Sebastián Battaglia, el entrenador de Boca. "Cerrá el orto que vos no sos el técnico, a vos te manejan", le habría contestado Almendra al DT.

En ese preciso momento, Battaglia no dudó y expulsó del entrenamiento al juvenil futbolista. Tanto los referentes del plantel como los integrantes del Consejo de Fútbol apoyaron 100% al director técnico.

Según se supo, Almendra no jugará más en Boca y desde hoy, buscará club para continuar con su carrera. Un ciclo terminado para un jugador con mucho potencial pero que, a nivel disciplinario, no logró sostenerse en la élite del fútbol profesional.

El caso Varela

El mediocampista central no habría llegado en las mejores condiciones al entrenamiento matutino de ayer y no es la primera vez. Es por ello que Battaglia no dudó en bajarlo a la Reserva. Es un caso más leve y que tiene vuelta atrás, no como el de Almendra.