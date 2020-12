Cavani se disculpó por una supuesta muestra de racismo en sus redes sociales

Edinson Cavani

El uruguayo Edinson Cavani, a quien se le abrió una investigación por una supuesta muestra de racismo en sus redes sociales, se disculpó hoy ante la Federación Inglesa de Fútbol (FA) diciendo que saludó a un seguidor diciéndole "negrito" pero que "no deseó ofender a alguien".

Cavani, quien el pasado sábado hizo dos goles en el triunfo de Manchester United 3-2 en la Premier Leque ante Southampton, es investigado debido a que en sus historias de Instagram llamó 'negrito' a un seguidor, consignó la BBC.

El uruguayo por una simple muestra de cariño o afecto para un amigo podría ser sancionado con una multa económica o hasta con partidos de suspensión, dependiendo que tan grave encuentren los argumentos para castigar su publicación en Instagram.

"Fue pensado como un saludo cariñoso a un amigo, agradeciéndole las felicitaciones después del partido" dijo el ex jugador del París Saint Germain de Francia y agregó: "Me opongo completamente al racismo y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de manera diferente. Me gustaría disculparme sinceramente por esto".

Manchester United está al tanto de la publicación y comprende la interpretación de Cavani sobre cómo fue enviada, pero a partir de esta temporada las reglas de la FA permiten que cualquier jugador declarado culpable de un delito de discriminación enfrentará una suspensión mínima de tres partidos.

"Está claro para nosotros que no hubo absolutamente ninguna intención maliciosa detrás del mensaje de Edinson y lo eliminó tan pronto como se le informó que podría malinterpretarse", dijo un comunicado del United.

Si bien el término "negrito" en Latinoamérica es considerado como una muestra de cariño, la FA puede tomarlo como una calificación despectiva hacia la raza negra y de allí la investigación.

Fuente: Télam