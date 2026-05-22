Oficial y confirmado: Educación ordena cierre total de escuela

Las jornadas establecidas son:

15 de agosto: Asunción de la Virgen

12 de octubre: Fiesta Nacional de España

1 de noviembre: Día de Todos los Santos

6 de diciembre: Día de la Constitución Española

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Cada una de estas celebraciones está recogida dentro del calendario laboral aprobado por el Gobierno y posee carácter festivo nacional. Por esta razón, los establecimientos educativos deben suspender las clases de forma obligatoria, sin posibilidad de mantener actividad académica ordinaria durante esas jornadas.

La normativa vigente establece que estos días son de cumplimiento general y no dependen de decisiones autonómicas o municipales. Esto garantiza que todos los estudiantes del país disfruten de los mismos descansos en esas fechas concretas, independientemente de la comunidad autónoma en la que residan.

Un calendario común para millones de estudiantes

España cuenta con un sistema educativo descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen amplias competencias para gestionar parte del calendario escolar. Sin embargo, los festivos nacionales constituyen una excepción y deben ser aplicados de manera uniforme.

Esto significa que, aunque puedan existir diferencias en el inicio o finalización del curso, así como en determinados períodos vacacionales, estos seis días aparecen obligatoriamente en todos los calendarios educativos oficiales.

La existencia de estas fechas comunes permite coordinar numerosos aspectos de la actividad educativa y social. Las familias pueden planificar desplazamientos con mayor previsión, mientras que los centros escolares pueden organizar evaluaciones, actividades complementarias y proyectos académicos teniendo en cuenta estas interrupciones obligatorias.

Además, la coincidencia de estos descansos favorece la organización de servicios públicos vinculados a la educación, como transporte escolar, comedores y actividades extraescolares.

Agosto inaugura la recta final del año con un feriado nacional

El primero de los festivos pendientes de 2026 llegará el 15 de agosto, fecha en la que se celebra la Asunción de la Virgen. Aunque gran parte de los estudiantes ya se encuentra disfrutando de las vacaciones estivales durante ese período, la jornada mantiene su relevancia dentro del calendario oficial.

Esta festividad religiosa es una de las más arraigadas en España y suele estar acompañada por celebraciones patronales, eventos culturales y actividades tradicionales en numerosos municipios.

Para los centros educativos, representa formalmente una jornada no lectiva de carácter nacional, consolidando uno de los descansos más importantes del verano español.

Octubre trae una nueva interrupción obligatoria

Tras el regreso a las aulas en septiembre, el siguiente paréntesis académico llegará el 12 de octubre, día en que se conmemora la Fiesta Nacional de España.

La fecha recuerda acontecimientos históricos de especial relevancia para el país y constituye uno de los festivos nacionales más significativos del calendario anual.

Como ocurre con el resto de las celebraciones estatales, los colegios e institutos deberán permanecer cerrados durante esa jornada, permitiendo un breve descanso dentro del primer tramo del curso académico.

En muchos casos, dependiendo del día de la semana en que caiga la festividad, algunas regiones pueden articular puentes o jornadas complementarias no lectivas, aunque estas decisiones corresponden exclusivamente a las administraciones autonómicas o locales.

Noviembre incorpora una de las celebraciones más tradicionales

El 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, constituye otro de los momentos en los que la actividad educativa se detendrá en toda España.

La festividad tiene una profunda tradición cultural y religiosa, y suele estar asociada a visitas familiares a cementerios y actos de recuerdo a seres queridos.

Para los estudiantes representa un nuevo descanso dentro del calendario lectivo, mientras que para los centros educativos implica una suspensión generalizada de actividades académicas durante toda la jornada.

Algunas comunidades aprovechan además esta fecha para configurar fines de semana largos cuando las circunstancias del calendario lo permiten, incrementando los días de descanso para el alumnado.

Diciembre concentra tres de los seis cierres nacionales

El último mes del año será el que acumule la mayor cantidad de festivos nacionales con impacto directo en las escuelas.

La primera fecha relevante será el 6 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Constitución Española. Dos días después, el 8 de diciembre, tendrá lugar la festividad de la Inmaculada Concepción.

La proximidad entre ambas jornadas suele generar uno de los períodos de descanso más esperados por estudiantes y trabajadores. Dependiendo de cómo se distribuyan los días de la semana, algunas comunidades pueden configurar puentes o períodos prolongados de inactividad lectiva.

Finalmente, el 25 de diciembre, coincidiendo con la celebración de la Navidad, volverán a cerrarse los centros educativos de todo el país.

Aunque esta fecha suele encontrarse dentro de las vacaciones navideñas en la mayoría de las regiones, continúa figurando como festivo nacional obligatorio dentro del calendario oficial.

Las comunidades autónomas amplían los días sin clase

Si bien los seis feriados nacionales constituyen la base común para todos los estudiantes españoles, la realidad es que el número total de jornadas sin actividad escolar suele ser considerablemente mayor.

Cada comunidad autónoma dispone de competencias para incorporar sus propios festivos regionales y adaptar determinadas fechas a las necesidades de su territorio. Esto provoca diferencias significativas entre regiones en cuanto a la cantidad total de días lectivos y no lectivos.

Por ejemplo, muchas autonomías incluyen celebraciones vinculadas a su historia, cultura o tradiciones locales. Estas fechas generan descansos adicionales que no necesariamente coinciden con los de otras partes del país.

En consecuencia, dos alumnos matriculados en distintas comunidades pueden disfrutar de calendarios escolares con diferencias apreciables pese a compartir los mismos festivos nacionales.

Las vacaciones escolares también varían según la región

Otra de las principales diferencias entre territorios aparece en la configuración de las vacaciones de Navidad y Semana Santa.

Aunque todas las comunidades conceden períodos de descanso durante estas épocas, la duración exacta y las fechas de inicio y finalización pueden variar ligeramente de una región a otra.

En algunos casos, las vacaciones se extienden varios días más que en otros territorios, generando calendarios escolares con particularidades propias.

Estas variaciones responden a decisiones adoptadas por las administraciones educativas autonómicas, que buscan adaptar el desarrollo del curso a las características específicas de cada comunidad.

Los municipios también pueden sumar jornadas no lectivas

Además de los festivos nacionales y autonómicos, muchos ayuntamientos disponen de la posibilidad de incorporar días no lectivos de carácter local.

Habitualmente, estas jornadas coinciden con celebraciones patronales, acontecimientos históricos o festividades especialmente relevantes para cada municipio.

En numerosos casos, se autorizan hasta tres días de libre disposición local, lo que incrementa aún más las diferencias entre calendarios escolares de distintas ciudades.

Por esta razón, dos estudiantes que viven en municipios diferentes dentro de una misma comunidad autónoma podrían disfrutar de jornadas de descanso distintas a lo largo del año.

Un mínimo garantizado, pero con diferencias según el territorio

La existencia de seis festivos nacionales garantiza un esquema básico común para todos los alumnos españoles durante lo que resta de 2026. Sin embargo, el calendario escolar definitivo depende de múltiples factores que van más allá de las decisiones adoptadas a nivel estatal.

Los festivos autonómicos, las vacaciones regionales y los días de libre disposición municipal terminan configurando un mapa educativo diverso, donde el número total de jornadas sin clase puede variar notablemente de una comunidad a otra.

Por ello, aunque los seis días nacionales representan la referencia común para todo el país, cada familia deberá consultar el calendario específico de su comunidad autónoma y de su municipio para conocer con precisión todas las fechas en las que no habrá actividad en las aulas antes de finalizar el año.