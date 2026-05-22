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Pettovello viaja al Vaticano y resurge la posibilidad de una visita de León XVI a la Argentina

La ministra de Capital Humano y el canciller Pablo Quirno recibieron a las autoridades de la Iglesia en el marco de los preparativos del Tedeum. En tanto, recobra fuerza el rumor sobre la llegada del Papa a nuestro país.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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La ministra Sandra Pettovello viajará este lunes al Vaticano (Foto: archivo).

La ministra Sandra Pettovello viajará este lunes al Vaticano (Foto: archivo).

En la previa del Tedeum en el que participará el presidente Javier Milei y todo el gabinete este lunes 25 de Mayo, los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores y Culto) y Sandra Pettovello (Capital Humano) recibieron este viernes a las autoridades de la Iglesia Católica. Por otro lado, se confirmó que Pettovello viajará el mismo lunes al Vaticano, un hecho que parece hacer resurgir la chance de que el Papa León XVI visite la Argentina este año.

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"Los temas de la reunión fueron los sociales. No se habló del posible viaje del Papa a la Argentina y tampoco del Tedeum. Ya que si bien estaba el arzobispo Jorge Garcia Cuerva (tendrá a su cargo la homilía en la Catedral), la reunión era con la Conferencia Episcopal", aclaró, ante la consulta de A24.com, una alta fuente al tanto de las conversaciones.

Cancillería recibió a la Conferencia Episcopal Argentina. Foto Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

"No se habló ni se informó del viaje de Pettovello a Roma", señaló la misma fuente, que además destacó que la ministra contó su trabajo con los centros de familia, y las acciones sociales que viene realizando el Gobierno. "Fue muy protocolar", afirmaron.

La reunión fue convocada por el Gobierno para presentar formalmente a la Conferencia Episcopal al nuevo subsecretario de Culto y Civilización, designado esta semana por el canciller Quirno. Se trata de Agustín Caulo, quien ocupará el lugar de Nahuel Sotelo.

"Recibimos, junto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y al arzobispo de Buenos Aires, en un espacio de diálogo e intercambio conjunto", fue el mensaje oficial que difundió el canciller Quirno con una foto en redes sociales.

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Por otro lado, en el Gobierno hay preocupación por el mensaje que dará García Cuerva el lunes en el Tedeum, convocado para las 10 de la mañana en la Catedral. En esos casos, la Iglesia suele advertir a los gobiernos de turno sobre la crisis social y política en sus propias caras.

En esta oportunidad, según trascendió, Milei asistirá acompañado por todo el gabinete, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En cambio, está en duda la asistencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el Presidente cortó todo tipo de relación.

Ese mismo día, después del Tedeum, Milei convocó a la primera reunión de gabinete ampliado luego de más de un mes de no verse las caras con todos los ministros. El encuentro ocurrirá tras el último capítulo de la interna del Gobierno, que tuvo como protagonistas al asesor presidencial Santiago Caputo y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Pettovello viaja al Vaticano

Papa León XIV saludando a los feligreses en el Vaticano.jpg

Según pudo confirmar A24.com, Pettovello es la elegida por Milei para seguir de cerca las negociaciones con la Iglesia para intentar definir la fecha de la visita que realizaría el Papa León XVI a la Argentina este mismo año.

De acuerdo con fuentes eclesiásticas, el Papa León tiene intenciones de completar algo que en su papado no pudo concretar Francisco, quien prefirió no volver al país para evitar quedar enredado en cuestiones de la grieta política.

Una fecha posible para la visita de León XVI, que analizarían entre el Gobierno y el Vaticano, sería entre septiembre y noviembre de este año.

Pettovello con el Papa Francisco

La ministra fue uno de los principales nexos del Gobierno con el Vaticano en los dos años y medio de gestión.

Pettovello mantuvo varias reuniones con el Papa Francisco durante su pontificado, encuentros que tuvieron siempre como eje la coordinación de las políticas sociales del Gobierno con las entidades que dependen de la Iglesia.

La ministra también formó parte de casi todas las comitivas que acompañaron a Milei en sus distintas visitas al Vaticano. La primera, que marcó la reconciliación con el papa Francisco; la de su despedida; y la asunción de León XVI, hace un año.

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