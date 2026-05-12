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Edinson Cavani sorprendió a Úbeda: el inesperado pedido del Matador que sacudió al mundo Boca

Tras la dura eliminación del Torneo Apertura ante Huracán y a pocos días del encuentro ante Cruzeiro por Copa Libertadores, Edinson Cavani le hizo un llamativo pedido a Claudio Úbeda.

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Edinson Cavani sorprendió a Úbeda: el inesperado pedido del Matador que sacudió al mundo Boca

El mundo Boca recibió una de las noticias más esperadas en el inicio de una semana que será determinante para su futuro internacional. Tras el duro golpe que significó la eliminación del Torneo Apertura ante Huracán, el predio de entrenamiento fue testigo de un regreso que ilusiona a todos: Edinson Cavani volvió a hacer fútbol reducido y su presencia en la Copa Libertadores dejó de ser una utopía para transformarse en una posibilidad latente.

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En la práctica de este lunes, la primera tras el traspié frente al Globo, el "Matador" fue el gran protagonista. El delantero uruguayo participó durante más de una hora de un ensayo de fútbol reducido y, lo más importante, dejó señales físicas muy positivas. Según trascendió desde las entrañas del club, las buenas sensaciones fueron tales que el propio jugador tomó la iniciativa y le manifestó a Claudio Úbeda su deseo de integrar la lista de convocados para el choque ante Cruzeiro.

Cuándo volverá a jugar Edinson Cavani en Boca

El regreso oficial del uruguayo podría darse el próximo 19 de mayo, cuando Boca reciba al conjunto brasileño en la Bombonera por la quinta fecha de la fase de grupos. Si bien el cuerpo técnico busca llevarlo con cautela, el pedido del jugador fue claro: quiere estar, al menos, ocupando un lugar en el banco de suplentes.

Se espera que Cavani reciba el alta médica en los próximos días, lo que le permitiría entrenarse con total normalidad a la par de sus compañeros. Junto a él, también se mueve con intensidad el chileno Carlos Palacios, quien busca dejar atrás una larga inactividad tras una operación de rodilla.

Cuál es la lesión que marginó a Cavani de las canchas este año

La temporada 2026 ha sido un calvario físico para el ex Manchester United. El delantero no juega oficialmente desde el 20 de febrero, cuando fue titular en el clásico ante Racing que terminó empatado sin goles. Aquella noche, el uruguayo se retiró silbado por una parte de la hinchada, sin saber que ese sería su último partido antes de un largo parate.

Tras ese encuentro, se confirmó que el atacante sufría una hernia de disco que lo marginó durante varios meses. Previamente, ya se había perdido el inicio de la competencia por una lumbalgia, lo que explica por qué apenas disputó dos partidos en lo que va del año.

Qué importancia tiene el regreso de Cavani para la Copa Libertadores

La posible vuelta del "Matador" llega en un momento de necesidad extrema para el Xeneize. Con la lesión de Adam Bareiro, el frente de ataque ha quedado diezmado y Boca requiere obligatoriamente una victoria para acomodarse en el Grupo D.

Actualmente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se encuentra en la tercera posición y necesita un triunfo ante Cruzeiro para acercarse a la clasificación a los octavos de final. La jerarquía de Cavani, sumada a su evidente compromiso por volver en el momento más difícil, representa una inyección anímica fundamental para un plantel que debe reaccionar rápido tras el traspié doméstico.

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