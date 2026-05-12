Edinson Cavani sorprendió a Úbeda: el inesperado pedido del Matador que sacudió al mundo Boca

Se espera que Cavani reciba el alta médica en los próximos días, lo que le permitiría entrenarse con total normalidad a la par de sus compañeros. Junto a él, también se mueve con intensidad el chileno Carlos Palacios, quien busca dejar atrás una larga inactividad tras una operación de rodilla.

Cuál es la lesión que marginó a Cavani de las canchas este año

La temporada 2026 ha sido un calvario físico para el ex Manchester United. El delantero no juega oficialmente desde el 20 de febrero, cuando fue titular en el clásico ante Racing que terminó empatado sin goles. Aquella noche, el uruguayo se retiró silbado por una parte de la hinchada, sin saber que ese sería su último partido antes de un largo parate.

Tras ese encuentro, se confirmó que el atacante sufría una hernia de disco que lo marginó durante varios meses. Previamente, ya se había perdido el inicio de la competencia por una lumbalgia, lo que explica por qué apenas disputó dos partidos en lo que va del año.

Qué importancia tiene el regreso de Cavani para la Copa Libertadores

La posible vuelta del "Matador" llega en un momento de necesidad extrema para el Xeneize. Con la lesión de Adam Bareiro, el frente de ataque ha quedado diezmado y Boca requiere obligatoriamente una victoria para acomodarse en el Grupo D.

Actualmente, el equipo dirigido por Claudio Úbeda se encuentra en la tercera posición y necesita un triunfo ante Cruzeiro para acercarse a la clasificación a los octavos de final. La jerarquía de Cavani, sumada a su evidente compromiso por volver en el momento más difícil, representa una inyección anímica fundamental para un plantel que debe reaccionar rápido tras el traspié doméstico.