Milei y Pettovello activaron el beneficio más esperado para jubilados

A esto se agregan los acuerdos celebrados con bancos y billeteras digitales, que permiten obtener devoluciones adicionales al utilizar determinados medios de pago.

Según datos difundidos por organismos oficiales, la red de comercios adheridos supera los 7.000 establecimientos y más de 13.000 puntos de venta, convirtiéndose en uno de los programas de descuentos más amplios para sectores pasivos.

Los beneficios incluyen rebajas que comienzan en el 10% para compras en supermercados y pueden alcanzar porcentajes superiores en categorías como artículos de limpieza, perfumería y productos de cuidado personal.

La importancia de leer las condiciones antes de comprar

Uno de los errores más frecuentes entre los beneficiarios consiste en asumir que todos los descuentos se aplican de manera automática y sin restricciones.

La realidad es diferente. Cada promoción posee reglas particulares que determinan cuándo y cómo se obtiene el beneficio.

Algunos descuentos están limitados a días específicos de la semana. Otros exigen el uso de tarjetas determinadas o requieren la adhesión a programas de fidelización propios de cada supermercado.

Asimismo, muchos reintegros cuentan con montos máximos mensuales. Una vez alcanzado ese límite, el cliente deja de recibir devoluciones aunque continúe realizando compras dentro del período promocional.

Por esa razón, especialistas en consumo recomiendan revisar las condiciones vigentes antes de efectuar adquisiciones importantes, especialmente cuando se busca combinar varias promociones para maximizar el ahorro.

Coto mantiene descuentos exclusivos para jubilados

Entre las cadenas que continúan ofreciendo beneficios especiales se encuentra Coto, uno de los supermercados con mayor presencia en distintas provincias argentinas.

La empresa mantiene una promoción destinada específicamente a jubilados y pensionados que contempla un 15% de descuento en compras realizadas de forma presencial.

El beneficio puede utilizarse abonando en un solo pago y presentando el Documento Nacional de Identidad. Además, la promoción es válida independientemente del medio de pago elegido por el cliente.

No obstante, la compañía aclara que esta ventaja no se encuentra disponible para operaciones efectuadas a través de la tienda online.

A su vez, los beneficiarios que forman parte del programa de descuentos vinculado a ANSES también pueden acceder a una rebaja adicional del 10% en determinados días de la semana. Según la información disponible en los registros oficiales, este beneficio suele aplicarse de lunes a jueves directamente en la línea de caja.

La posibilidad de combinar promociones convierte a Coto en una de las opciones más consultadas por jubilados que buscan reducir el gasto mensual en alimentos y productos esenciales.

Carrefour apuesta a los beneficios para mayores de 60 años

Otra de las cadenas que mantiene programas específicos para adultos mayores es Carrefour.

A través de su sistema de fidelización denominado Mi Carrefour, la empresa ofrece descuentos destinados tanto a personas mayores de 60 años como a beneficiarios de ANSES.

La promoción contempla una rebaja del 10% y establece un límite máximo de devolución que puede alcanzar montos significativos para quienes realizan compras periódicas de gran volumen.

Dentro de las categorías alcanzadas por la promoción figuran numerosos productos de consumo cotidiano, entre ellos alimentos secos, quesos, fiambres, bebidas, artículos de higiene personal y elementos de limpieza para el hogar.

Sin embargo, la aplicación del beneficio puede variar según el formato comercial de cada sucursal.

Por ello, especialistas recomiendan verificar previamente las condiciones específicas para supermercados Hiper, Market, Express, Maxi o compras efectuadas mediante plataformas digitales.

Esta revisión previa permite evitar sorpresas y asegurar que el descuento realmente se encuentre habilitado para la operación deseada.

Jumbo, Disco y Vea: promociones especiales para jubilados

Las cadenas pertenecientes al Grupo Cencosud también forman parte del conjunto de supermercados adheridos a los beneficios destinados a jubilados y pensionados.

Tanto Jumbo como Disco y Vea participan del programa de descuentos asociado a ANSES, ofreciendo el beneficio base del 10% en compras realizadas dentro de los establecimientos adheridos.

Pero además del programa oficial, estas empresas suelen lanzar promociones exclusivas dirigidas a adultos mayores.

Una de las iniciativas más conocidas es la denominada “Martes de Jubilados”, una campaña que históricamente ha permitido acceder a porcentajes de ahorro superiores a los descuentos habituales.

En muchos casos, estas promociones se encuentran asociadas al uso de tarjetas de débito y poseen límites mensuales por cuenta, motivo por el cual resulta conveniente controlar el monto acumulado de reintegros para no exceder el tope permitido.

Beneficios extra para quienes cobran mediante Banco Supervielle

Los jubilados que perciben sus haberes a través de Banco Supervielle pueden acceder a ventajas adicionales en varias cadenas de supermercados.

Entre los comercios alcanzados se encuentran Jumbo, Disco, Vea y Chango Más, donde suelen aplicarse descuentos especiales determinados días de la semana.

La modalidad del beneficio depende del mecanismo de pago utilizado. En algunos casos se exige el uso de tarjeta de débito, mientras que en otros se admite el pago mediante códigos QR o billeteras digitales vinculadas a la entidad financiera.

Los porcentajes de ahorro pueden resultar significativamente superiores a los descuentos tradicionales, por lo que muchos beneficiarios organizan sus compras en función de estas fechas promocionales para obtener una mayor reducción del gasto mensual.

Día y los reintegros con límites por compra

La cadena Día también integra el programa de beneficios para jubilados y pensionados.

En este caso, el descuento informado dentro del esquema vinculado a ANSES suele aplicarse mediante reintegro y generalmente se encuentra disponible los lunes.

A diferencia de otras promociones que descuentan el importe directamente en la caja, el mecanismo de devolución implica que el cliente paga el total de la compra y recibe posteriormente la acreditación correspondiente.

Este sistema tiene una particularidad importante: existe un límite máximo por transacción.

Como consecuencia, el ahorro efectivo puede variar considerablemente según el monto gastado.

Para compras pequeñas o medianas, el reintegro suele representar un porcentaje significativo del valor abonado. En cambio, cuando el ticket es elevado, el límite establecido puede hacer que el beneficio resulte proporcionalmente menor.

Por ese motivo, algunos consumidores optan por dividir sus compras o distribuirlas en distintos días para aprovechar mejor las promociones vigentes.

Chango Más y los descuentos disponibles toda la semana

Chango Más también forma parte de las cadenas adheridas al sistema de beneficios para jubilados y pensionados.

La promoción principal contempla un descuento del 10% para beneficiarios de ANSES en compras realizadas de manera presencial.

Además, la empresa establece límites máximos de reintegro por operación, una condición habitual dentro de este tipo de programas promocionales.

Una de las características que más valoran los clientes es que el beneficio puede encontrarse disponible durante toda la semana, permitiendo mayor flexibilidad al momento de organizar las compras.

No obstante, como ocurre con otras cadenas, existen restricciones relacionadas con el monto máximo reintegrable y los topes acumulados por mes.

A ello se suman los descuentos otorgados por bancos asociados, lo que amplía las posibilidades de ahorro para quienes utilizan medios de pago específicos.

Banco Nación y otras entidades también suman ventajas

Las promociones bancarias se han convertido en un complemento fundamental para los descuentos tradicionales de supermercados.

Entidades como Banco Nación, Banco Provincia, Banco Galicia y Banco Supervielle mantienen acuerdos comerciales que permiten acceder a devoluciones adicionales sobre determinadas compras.

En muchos casos, los reintegros se acreditan automáticamente en la cuenta del beneficiario luego de algunos días hábiles.

La clave para aprovechar estas oportunidades consiste en verificar previamente cuáles son los comercios adheridos, los porcentajes vigentes y los límites máximos de devolución.

También resulta importante conocer si la promoción exige pagos mediante tarjetas físicas, aplicaciones móviles o billeteras virtuales específicas.

Una correcta planificación puede representar un ahorro acumulado significativo a lo largo del mes.

Cómo maximizar el ahorro en las compras del supermercado

Expertos en consumo familiar recomiendan seguir algunas estrategias simples para aprovechar al máximo los beneficios disponibles.

Entre las principales sugerencias se encuentran:

Consultar regularmente los programas de descuentos vigentes.

Comparar topes y porcentajes antes de elegir dónde comprar.

Aprovechar los días promocionales específicos de cada cadena.

Combinar descuentos de supermercados con beneficios bancarios.

Controlar los límites mensuales para no perder reintegros.

Utilizar medios de pago habilitados por cada promoción.

Planificar compras grandes durante jornadas con mayores beneficios.

La diferencia entre utilizar correctamente estos programas y no hacerlo puede traducirse en varios miles de pesos de ahorro mensual.

Un alivio para el bolsillo de millones de adultos mayores

En un contexto económico donde los precios de alimentos, artículos de higiene y productos esenciales representan una porción cada vez más importante del presupuesto familiar, los descuentos para jubilados y pensionados se transforman en una herramienta de gran utilidad.

Las promociones vigentes durante mayo de 2026 permiten acceder a rebajas en algunas de las cadenas más importantes del país, incluyendo Coto, Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Día y Chango Más.

Además, la posibilidad de sumar reintegros bancarios amplía aún más las oportunidades de ahorro.

Por ello, quienes reciben jubilaciones o pensiones encuentran en estos programas una alternativa concreta para reducir gastos cotidianos y mejorar el rendimiento de sus ingresos, especialmente cuando conocen en detalle las condiciones de cada beneficio y planifican sus compras de manera estratégica.