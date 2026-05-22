La dolorosa actitud de Vicuña cuando le dijeron que sus hijos con la China Suárez llaman “papá” a Icardi

"Son cosas que se manejan en privado, porque la verdad que ya se los dije, son mis hijos y son temas que las vamos manejando con la familia", aseguró Benjamín en un primer momento cuando el cronista quiso saber cómo se encontraba tras casi dos meses sin ver a sus hijos.

En tanto, cuando el periodista le preguntó por las declaraciones de Eugenia sobre la relación entre sus hijos e Icardi, a Benjamín Vicuña se le transformó el rostro instantáneamente. "¿Eso dijo? Bueno, está bien", atinó a responder políticamente correcto aunque sus palabras parecían no condecir con su expresión.

Al tiempo que frente a la repregunta periodística sobre la relaciones parentales remarcando que "tu papá es tu papá y tu mamá es tu mamá", el actor se mantuvo cauto al asegurar que "son opiniones".

Por último, en un nuevo intento por conocer el más íntimo pensamiento del chileno, Vicuña cortó de cuajo el tema asegurando: "Lo importante es que mis hijos estén bien. Ya están llegando prontito, así que en eso me tiene muy feliz", dando por terminada la entrevista con un amable "gracias". ¡Tremendo!

Benjamín Vicuña - lo importante es que mis hijos estén bien - capatura Intrusos

Por qué los hijos de la China Suárez tratan a Mauro Icardi como a su papá

Mientras la China Suárez y Mauro Icardi continúan disfrutando de sus vacaciones en Japón, viaje que la actriz soñaba realizar desde hacía años, en la Argentina estalló una fuerte polémica luego de que Ángel de Brito compartiera al aire un documento judicial en LAM (América TV) el jueves por la noche.

Todo ocurrió mientras Ana Rosenfeld brindaba una entrevista en vivo para el ciclo, momento en el que el conductor decidió profundizar sobre la declaración que realizó la actriz ante la Justicia en respaldo del futbolista, en medio del conflicto legal que mantiene con Wanda Nara.

En ese contexto, De Brito destacó especialmente un fragmento del escrito presentado por Eugenia Suárez, donde aseguró que sus hijos tienen un vínculo muy cercano con el delantero y que incluso lo consideran una figura paterna. La revelación generó un enorme impacto y rápidamente despertó especulaciones sobre posibles tensiones con Nicolás Cabré, Benjamín Vicuña y también con Wanda.

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“Tengo la declaración de Eugenia Suárez en la Justicia y manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro, y que además tiene un hijo de cinco años”, explicó el periodista al comenzar con la lectura del documento.

Luego, el conductor amplió detalles sobre el testimonio que presentó la actriz y la dinámica familiar que comparten durante la convivencia en Turquía. “Señaló que su hijo quiere mucho a Mauro y que la relación de Mauro con sus hijas también es muy buena. Indicó que Mauro es un muy buen padre, que se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de sus tres hijos, que su comunicación con ellos es muy buena, y que sus propios hijos tratan a Mauro como a un padre y lo consideran como tal”, leyó De Brito.

Más adelante, el conductor continuó compartiendo partes del escrito judicial y remarcó el fuerte lazo que el futbolista habría construido con las niñas. “La señora Eugenia manifestó que la relación de Mauro con sus hijas es muy buena, que pasan muy buenos momentos juntos, y que en dos ocasiones han permanecido juntos durante períodos prolongados, durante los cuales pasaron momentos muy agradables. Señaló que juegan juntos, que sus propias hijas tienen edades similares, por lo que se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan y bailan”, concluyó.