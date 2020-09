Di María: "Prefiero que me puteen 45 millones de personas, pero vestir la camiseta de la Selección"

Di María

Ángel Di María volvió a aludir a su ausencia de la convocatoria de la Selección Argentina para el inicio de las Eliminatorias y volvió a demostrar su enojo por no haber sido tenido en cuenta por Lionel Scaloni para los partidos ante Ecuador y Bolivia.

"Tengo muchos conocidos que me dicen 'Quedate en París, tomate un café en frente de la Torre' y digo que no, que prefiero ir a Argentina y que me puteen 45 millones de personas, pero vestir la camista de la Selección. Es lo único que me interesa. Por eso juego al fútbol y por eso hago lo que hago", expresó el mediocampista de PSG en entrevista con ESPN.