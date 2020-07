Ernesto Cherquis Bialo: "Maradona es la vida. Messi es un pibe bárbaro, son cosas totalmente distintas"

Cherquis Bialo habló de todo en la Red.

El inabarcable periodista Ernesto Cherquis Bialo tuvo una hermosa charla con Gustavo López en Un Buen Momento. Quien fuese director durante muchos años de la mítica revista El Gráfico, entre otros destacados labores,

"Había dos cosas que los niños desde antes de la escuela hacíamos en la calle: jugar al fútbol. Unos jugaban muy bien, otros más o menos, y otros -como mi caso- muy mal. ¿Cómo canalizaba la pasión alguien que no tiene condiciones para jugar? La radio. Cuando no podía ir a la cancha arrancaba la cita con el maestro Fioravanti. Cuando los escuché relatar o comentar no quise hacer más nada en la vida. A los 9 años supe que quise ser periodista", comenzó quien también supo ser el jefe de prensa de la Asociación del Fútbol Argentino.

A la hora de explicar el club de sus amores: "Mi padre no era futbolero, pero tenía unos vecinos que eran muy hinchas del Ciclón y ahí me llevaron a la cancha. El ferretero me llevó a ver San Lorenzo-River y me obligaba a elegir a San Lorenzo. Pero yo no estaba tan convencido y le dije que sería hincha del que gane. El destino quiso que Pontoni y Martino la rompieran".

Las mejores frases de la charla:

- "Ser de El Gráfico era tener un sentido de pertenencia. Era una identidad. La revista era la más influyente de toda Latinoamérica. Antes del satélite, o la internet, la que se acercaba al deporte con los argentinos y posteriormente al resto era El Gráfico. Era una revista que se vendía en todo América, si no salías ahí, no existías".

-"Maradona es la vida, Messi es un pibe bárbaro, un fenómeno. Maradona tuvo que ser él todo de todos y Messi recibió todo de los demás".

-"Yo quiero quedarme con el Diego (Maradona) que vimos en los Mundiales. El de los ingleses, de la sonrisa, del pase a Brasil. Este Diego yo no sé si siempre es responsable de lo que dice o hace"

-"Cuando paso por el Luna Park se me planta un lagrimón. Pero no por la nostalgia o evocación por mirar atrás. Sino porque allí pasé los mejores años de mi vida, los años de los sueños de unos humildes muchachos sobre los que pude escribir sobre el estrellato y la decadencia. Además, había amigos. Estaban García Blanco, Casabal, Caffarelli".

-"En el boxeo siempre encontré historias humanas, que no las encontré en el fútbol. Los boxeadores me van contando la historia mientras pelean y sufren, y el jugador sufre después de escribir la historia".

-"La decrepitud ha sido trágica con Horacio Acavallo porque lo hace vivir sin saber quien es. Pero los bailes árabes, la cena después de las peleas, el mejor champagne lo tomé con él, que fue ciruja en Pompeya y que vivió toda la vida austeramente".

-"La pasión comienza convertirse en amor y la suma del amor con pasión, hace que el hombre se subordine".