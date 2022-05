Escalofriante ataque de hinchas de Racing a los de Deportivo Cali: secuestro, tortura y persecución

“Cerca de 200 barras de Racing salieron de madrugada por las calles de CABA a cazar a los colombianos que robaron la bandera. En simultáneo hubo un allanamiento en la casa en la que filmaron el video. El trapo ya no estaba” puntualizó el periodista, quien, además, adviritio que había que prestar “mucha atención al banderazo de Cali en el Obelisco”.

Seguido a esto, Carrozza detalló: “Atraparon en un hotel de Once a dos barras de Cali que aparecían en el video con la bandera de Racing. La chica se había ido a la madrugada y el restante desapareció el viernes 3:40 con el trapo. Luis Paul ya está identificado. Sospecho que aparece en las próximas horas”.

El periodista, concluyó el hilo de Twitter contando que “la barra de Racing secuestró y torturo a los dos colombianos en un hotel de mala muerte de Av. Corrientes. Los iban a tener ahí encerrados hasta que apareciera la bandera. Los vecinos escucharon gritos y llantos, llamaron a la policía y los tuvieron que soltar”.

Barras de Racing emboscaron e hirieron a sus pares de Deportivo Cali en el conurbano bonaerense

Esta tarde, miembros de la barra brava de Racing Club emboscaron a fanáticos del Deportivo Cali de Colombia, hiriendo a dos de ellos de gravedad, luego de un altercado violento que se produjo en una formación del Ferrocarril Roca, a la altura de la estación de Gerli, en el sur del conurbano bonaerense.

De acuerdo a lo revelado por el portal partidario 'Racing maníacos', dos simpatizantes de la entidad colombiana, que se encuentran en Buenos Aires para poder presenciar el partido de mañana por Copa Libertadores ante Boca Juniors, "fueron apuñalados y uno de ellos está en grave estado".

Los integrantes de la barra de la Academia exhibieron sed de venganza y amenazaron en sus redes sociales con cometer actos de violencia contra sus pares colombianos, como consecuencia del robo de una bandera.

Algunos integrantes de la denominada "Amenaza verde" (tal como se conoce al sector más radicalizado de la barra del Cali) desafiaron a los barras de Racing (también por internet) a que los enfrenten inmediatamente, argumentando no tenerles "miedo" ante eventuales episodios de violencia.

Embed

Durante la jornada, los simpatizantes del club colombiano habían pactado un "banderazo de apoyo al plantel" en las inmediaciones del Obelisco porteño. Pero el clima espeso, expuesto en redes sociales, derivó en que apenas un núcleo de 20 simpatizantes del 'Verde' se hicieran presentes en la emblemática esquina de Avenida Corrientes y 9 de Julio.

El "encuentro" entre ambos grupos de hinchas se produjo horas más tarde en uno de los vagones del tren del Ferrocarril Roca, cuando alrededor de 150 barras racinguistas irrumpieron en una formación en busca de hinchas colombianos, a los que atacaron con "elementos contundentes, facas y botellas", según los testimonios de ocasionales testigos.

"Me subo al tren y escucho un grupo de hinchas del Cali hablar en voz alta. Se la pudrieron a un pibe que venía con el camperón de Argentina, diciendo que ellos eran los dueños y bla. Lo que no esperé nunca es que en Gerli se detone la bomba: abrieron las puertas y entraban tipos con facas a más no poder. Se volvió una locura el vagón, no paraban de llegar tipos con botellas y cuchillos en mano", contó @chusturla, una usuaria de Twitter que detalló, a través de dicha red social, lo que vivió.

Embed

"Los que estábamos ahi en el medio pediamos a los gritos que nos dejaran salir", detalló la chica, que agregó: "Empujamos a los que estaban corriendo para esa zona y nos dijeron "no los queremos robar, salgan, corran".

"Pudimos salir del vagón pero no había un lugar seguro, porque en el andén había más gente que corría con facas y piedras", expresó.

"Nos indicaron que subamos a los últimos vagones, mientras que a los gritos pedíamos por favor que resguarden a una mujer con un bebé en brazos. Después de unos minutos, cerraron las puertas y arrancó de nuevo. Afuera, en las otras vías seguían corriendo", tuiteó @chusturla.

"Los que se metieron de prepo eran de la barra de racing, que fueron a pudrirsela a los colombianos por el robo de una bandera. Hay dos heridos (pero no pude saber si civiles o hinchas)", finalizó la testigo.